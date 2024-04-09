Sadullah Kısacık'tan bayram mesajı

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.ADANA (İGFA) - Mesajında ramazan ayının ve bayramının toplumsal dayanışma ve kültürel değerler üzerindeki önemine vurgu DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, “Bayramlarımız kültürel gönül köprülerimizdir” diyerek, bayramların manevi değerini vurguladı. Ramazan Ayı’nın getirdiği manevi huzur ortamı sayesinde paylaşma ve dayanışma gibi olgularla toplumumuzun sağladığı birlik ve beraberliğin toplumsal barışımıza katkısını dile getiren Kısacık, “Hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi vasıflarla birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, maneviyatımızın yükseldiği bir Ramazan Ayını daha geride bırakarak, toplumsal barışımızın güçlendiği bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayram günleri, milli ve manevi değerlerimizi bütün güzellikleriyle hissettiğimiz, kırgınlık ve küskünlüğü bir kenara bırakarak barıştığımız özel günlerdir. Bu günlerin sevincini, heyecanını, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her anına yayabilmek, ortak hedefimiz olmalıdır. Bu özel günler aramızdaki sevgi, merhamet, kardeşlik ve hoşgörü duygularını güçlendirmemiz bayramı gerçek anlamda idrak etmemizi sağlayacaktır. Bayramlarımız geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaşatan, toplumsal dinamiklerimizi diri tutan millî ve manevi değerlerimizdir. Bu yönüyle bayramlarımız, genç nesillere manevi kültürümüzün aktarımını sağladığımız gönül köprülerimizdir. Milletimizin kültürel bağları konusundaki hassasiyeti sayesinde, bu bayramda da aynı manevi duyguları yaşayacağımızı temenni ediyorum”, dedi.