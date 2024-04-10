Şadi Özdemir: Nilüferliler ile ittifak yaptık

CHP Bursa İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’de büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, “İttifak partileri ile girdiğimizde 26 meclis üyemiz vardı. Şimdi kendi başımıza, Nilüferliler ile ittifak yaptık. 26 meclis üyemizi 34’e çıkardık” dedi.BURS (İGFA) - Ramazan Bayramı nedeniyle CHP Bursa İl Başkanlığı, Kültürpark Özgen Çay Bahçesi’nde geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Programa CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkan adayları, kadın kolları, gençlik kollarının yanı sıra esnaf oda başkanları, muhtarlar, mahalle temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, herkesin bayramını kutladı. Başkan Özdemir, 1989 seçimlerini hatırlatarak, o günden sonra 31 Mart seçimlerinin gecesinde keyifle yattıklarını aktardı. Nilüfer’de büyük bir başarı elde ettiklerini açıklayan Özdemir, “İttifak partileri ile girdiğimizde 26 meclis üyemiz vardı. Şimdi kendi başımıza, Nilüferliler ile ittifak yaptık. 26 meclis üyemizi 34’e çıkardık. O meclis üyelerimizi de buradan kutlamak istiyorum. Bize düşen daha özgür, çağdaş, demokrat, nitelikli hizmetler sunarak; Nilüferli’nin Osmangazili’nin bütün Bursa’nın mutluluğunu arttırmak. Tek hedefimiz var. Şimdi hemen başlayarak, örgüt başkanlarımızın öncülüğünde belediye başkanlarından daha iyi hizmet yaparak, 2028’de bu arkadaşları buradan göndermek. Bu enerjinizi birleştirip, aynı yola bakmayı bilmeliyiz” dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, her yıl geleneksel bayramlaşma programını burada yaptıklarını hatırlatarak, yoğun katılımı işaret edip, “Buralara sığmayacağımızı gördük, biliyoruz. Bir sonraki bayramlaşmamızı daha büyük ve geniş alanlarda yapacağız. Bundan dolayı il başkanlığı olarak özür diliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise bugün çifte bayram yaşandığını belirterek, gece gündüz demeden çalışan özverili çalışmalar sonucunda 31 Mart akşamından bu yana iki bayramın kutlandığını vurguladı. Bu başarının birlikte çalışarak elde edildiğini ifade eden Bozbey, el ele verip, dayanışma olunca hiç kimseyi ötekileştirmeyince zafere ulaşıldığını kaydetti. Dürüstlük ve adaletle yol yürüyeceklerini ifade eden Bozbey, “Bu kentin artık güzel şeyler yaşamaya ihtiyacı var. Bu kent, keyifle yaşanabilir düzeye erişmek durumunda. Betonun yerine yeşilini, rantın yerine halkın önemli olduğunu göstermek için göreve geldik ve bunu başaracağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Halkın beklentilerini anlayan, dertleri ile dertlenen bir yönetim anlayışı için çalışacağız. Her bölgeye kreş, öğrencilerimize burs sağlayacağız. Aynı zamanda çocuklarımıza önümüzdeki dönemden itibaren günlük süt vereceğiz. İhtiyacı olan emeklilerimize sözümüz var. Çiftçimize mazot, tohum ve gübre sözümüz var. İşsize istihdam sözümüz var. Bunları bir bir yerine getireceğiz. Yapacak çok işimiz var. Heyecanımız da bir o kadar çok. Bursa’yı dünya kentleri ile yarışır hale getireceğiz” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bugünkü programa sel gibi ilgi olduğunu belirterek, bu büyük sevinç ve mutluluğun büyük sorumluluk yüklediğine işaret etti. Dayanışma ve beraberlikle çok çalışacaklarını ifade eden Sarıbal, mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, seçimden sonra Türkiye’nin değişik kentlerinden telefonlar aldığını belirterek, seçimden sonra nedenini bilmedikleri bir gülümsemenin olduğunu kendisine ifade ettiklerini söyledi. Bu gülümsemenin hep birlikte yaratıldığını ifade eden Pala, emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa özelinde çok sayıda kişinin burada payının olduğunu anlatan Pala, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in burada simge isimler olduğunu sözlerine ekledi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinin Türkiye ve CHP’nin siyasi tarihine altın harflerle yazıldığını ifade ederek, başarıda katkısı olanlara teşekkür etti.

Bu olumlu tablonun amaca giden yolda mutlu başlangıç olarak değerlendiren Öztürk, “Yeni dönemde bizler ve ötekiler olmayacak. Hep birlikte biz olacağız” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Atatürk’ün ‘Zafer, zafere inananlarındır. Başarı ise başaracağım diye yola çıkıp sonunda başardım diyebilenlerindir’ sözünü hatırlatarak, elde edilen başarıda herkesin katkısının olduğunu vurguladı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise bu seçimde farklı bir yol izlediklerini söyledi. Konuşmalarında projelerini anlattıklarını ifade eden Dalgıç, “Hayallerinizi anlatıyorsunuz dediler. Bambaşka siyaset güddük. Bu da halkımızın talebinin karşılığıydı” dedi.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ise hep birlikte başarının elde edildiğini ifade ederek, Harmancık’ın da artık gülümseyeceğini dile getirdi. Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile bayramlaşma programı sona erdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Valiliği’nin kamu kurumları ve halkla bayramlaşma programının yanı sıra Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BALGÖÇ) bayramlaşma programlarına da katıldı.