Şadi Özdemir: Nilüfer’de yeni bakış açılarına ihtiyaç var

RUMELİSİAD üyeleriyle buluşan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, sanayicilerin sorunlarını dinledi ve projelerini anlattı. Sanayicilere seslenen Özdemir, “Nilüfer’de artık yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu kent hepimiz için çok kıymetli, o yüzden de kentin çıkarını birlikte korumalıyız” dedi. BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart’taki yerel seçimler öncesinde kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Nilüfer’in 64 mahallesini cadde cadde, sokak sokak gezerek herkese ulaşmaya çalışan Şadi Özdemir, kentin bütün kesimleriyle buluşuyor. Özdemir bu defa Rumeli kökenli girişimcilerin tek çatı altında buluştuğu RUMELİSİAD üyeleri ile bir araya geldi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ile birlikte RUMELİSİAD’ı dernek binasında ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir’i, Başkan Zarif Alp ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp yaptığı konuşmada, “Sanayicilerin dertleri var” diyerek siyasilerden beklentilerini anlattı. Alp, “Biz sanayiciler olarak içinde bulunduğumuz durum nedeniyle çok dertliyiz. İnşallah yerel yönetim anlamında bu seçim hayırlı olur. Kim seçilirse seçilsin değişime ihtiyaç var. Bursa için yapılacak çok şey var, biz sanayiciler olarak da üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de Balkan camiasının iş dünyasında son derece etkin yeri olduğuna dikkat çekerek, “Bizler için değerlisiniz. Bursa’nın gelişiminde Balkan camiasının katkısı büyük” dedi.

Nilüfer için hayata geçireceği “100 Güldüren Projeleri”ne değinen Özdemir, “Nilüfer, 25 yıldır sosyal demokrat bakış açısı ile yönetiliyor. Sanayinin de Nilüfer’de oluşturduğu bir değer var elbette. Nilüfer marka bir kent ve biz bu markayı daha ileriye sizin desteğinizle taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer’deki organize sanayi bölgelerinin fazlalığına ve yol açtığı sorunlara dikkat çeken Şadi Özdemir, “Nilüfer’de artık yeni bir sanayi bölgesi adımı atılmamalı. Bursa için orta teknoloji sanayisinden vazgeçilerek, ileri teknoloji üreten sanayi ele alınmalı. Yüksek teknolojiye teşvik ederek sanayi açısından niteliksel büyümeyi sağlamalıyız. Nilüfer için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu kent çok kıymetli ve hepimiz burada yaşıyoruz. O yüzden de kentin çıkarını birlikte korumalıyız. Nilüferli olmak farklı ama bunu kuvvetlendirmemiz lazım” şeklinde konuştu.