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Şadi Özdemir Görükleliler’i dinledi

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Görükle’de vatandaşlarla buluştu. Özdemir, Görükle’de yaşayan her kesimin beklentilerine cevap vereceklerini söyledi.BURSA (İGFA,) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarına Görükle’de devam etti. İlk olarak Görükle İpekspor Tesisleri’ni ziyaret eden Şadi Özdemir, kulüp başkanı Ramazan Kıvrak ve idarecilerle bir araya geldi. Kulüp çalışmalarını ve yaşanan sorunları dinleyen Özdemir, göreve geldiklerinde sporun amatör branşlarına gereken ölçüde destek olmaya çalışacaklarını vurguladı. Nilüfer’i Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Görükle İpekspor’a başarılar dileyen Özdemir, daha sonra  Görükle Kadın Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Dernek başkanı Seher Çavuşoğlu ve üye kadınları, işlettikleri lokantada ziyaret eden Şadi Özdemir, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Eşi Nuray Özdemir ile birlikte Seher Çavuşoğlu ve üye kadınları, yaptıkları örnek çalışma için kutlayan Şadi Özdemir, “Bir araya gelip örnek bir çaba göstererek, başarı sergilemişsiniz. Biz, bu çabanıza hayran kaldık. Her zaman yanınızdayız” dedi. İftar sonrasında Görükle’de kafeleri de dolaşarak gençlerle buluşan Şadi Özdemir, sohbet ederek talepleri dinledi. Öğrencilerin iş bulma kaygısı, ulaşım, beslenme, barınma gibi konularda yaşadıkları sorunları dinleyen Özdemir, göreve geldiklerinde çözüm için gençlerin yanında olacaklarını belirtti. Ulaşımın kolay olacağı yerlere öğrenci yurdu yapma hedefinde olduklarını kaydeden Şadi Özdemir, sağlıklı ve ucuz yemek için imkan sunacak lokantalar açacaklarını da söyledi. Özdemir, Görükle’de önceliklerinin kadınlar ve çocuklar olduğunu sözlerine ekledi.Şadi Özdemir’in Görükle ziyaretindeki son durağı ise teravih namazının ardından Rıza Aga Mübadele Kahvesi oldu. Bölge halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Özdemir, çalışmalara değindi. Görükleliler’den destek isteyen Özdemir, daha iyi hizmet için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de kazanılması gerektiğini vurguladı. Görükle’nin geniş bir bölge olduğuna işaret eden Şadi Özdemir, “Görükle, Nilüfer’in geniş ve hızla gelişen bir bölgesi. Buradaki halkın samimiyeti sıcaklığı her zaman yanımızda oldu. Hizmet noktasında daha rahat ve verimli çalışabilmemiz için Mustafa Bozbey ile Büyükşehir Belediyesi’ni de kazanmalıyız. Bursa’nın tüm ilçeleri Nilüfer gibi olsun istiyoruz. Kadınlar ve gençler için çok güzel projelerimiz var. Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi imzalayarak kadınların yanında olduğumuzu gösterdik. Gündüz bakım evleri yaparak sosyal anlamda rahat hareket etmeleri için fırsat oluşturacağız. Sizlerden büyük ölçüde destek istiyorum. Hedefimiz Nilüfer’de en yüksek oy oranını almak” dedi.   

SİYASET 14.03.2024, 09:47
Şadi Özdemir Görükleliler’i dinledi

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Görükle’de vatandaşlarla buluştu. Özdemir, Görükle’de yaşayan her kesimin beklentilerine cevap vereceklerini söyledi.BURSA (İGFA,) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarına Görükle’de devam etti. İlk olarak Görükle İpekspor Tesisleri’ni ziyaret eden Şadi Özdemir, kulüp başkanı Ramazan Kıvrak ve idarecilerle bir araya geldi. Kulüp çalışmalarını ve yaşanan sorunları dinleyen Özdemir, göreve geldiklerinde sporun amatör branşlarına gereken ölçüde destek olmaya çalışacaklarını vurguladı. Nilüfer’i Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Görükle İpekspor’a başarılar dileyen Özdemir, daha sonra  Görükle Kadın Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Dernek başkanı Seher Çavuşoğlu ve üye kadınları, işlettikleri lokantada ziyaret eden Şadi Özdemir, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Eşi Nuray Özdemir ile birlikte Seher Çavuşoğlu ve üye kadınları, yaptıkları örnek çalışma için kutlayan Şadi Özdemir, “Bir araya gelip örnek bir çaba göstererek, başarı sergilemişsiniz. Biz, bu çabanıza hayran kaldık. Her zaman yanınızdayız” dedi. 

İftar sonrasında Görükle’de kafeleri de dolaşarak gençlerle buluşan Şadi Özdemir, sohbet ederek talepleri dinledi. Öğrencilerin iş bulma kaygısı, ulaşım, beslenme, barınma gibi konularda yaşadıkları sorunları dinleyen Özdemir, göreve geldiklerinde çözüm için gençlerin yanında olacaklarını belirtti. Ulaşımın kolay olacağı yerlere öğrenci yurdu yapma hedefinde olduklarını kaydeden Şadi Özdemir, sağlıklı ve ucuz yemek için imkan sunacak lokantalar açacaklarını da söyledi. Özdemir, Görükle’de önceliklerinin kadınlar ve çocuklar olduğunu sözlerine ekledi.

Şadi Özdemir’in Görükle ziyaretindeki son durağı ise teravih namazının ardından Rıza Aga Mübadele Kahvesi oldu. Bölge halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Özdemir, çalışmalara değindi. Görükleliler’den destek isteyen Özdemir, daha iyi hizmet için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de kazanılması gerektiğini vurguladı. Görükle’nin geniş bir bölge olduğuna işaret eden Şadi Özdemir, “Görükle, Nilüfer’in geniş ve hızla gelişen bir bölgesi. Buradaki halkın samimiyeti sıcaklığı her zaman yanımızda oldu. Hizmet noktasında daha rahat ve verimli çalışabilmemiz için Mustafa Bozbey ile Büyükşehir Belediyesi’ni de kazanmalıyız. Bursa’nın tüm ilçeleri Nilüfer gibi olsun istiyoruz. Kadınlar ve gençler için çok güzel projelerimiz var. Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi imzalayarak kadınların yanında olduğumuzu gösterdik. Gündüz bakım evleri yaparak sosyal anlamda rahat hareket etmeleri için fırsat oluşturacağız. Sizlerden büyük ölçüde destek istiyorum. Hedefimiz Nilüfer’de en yüksek oy oranını almak” dedi.   

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