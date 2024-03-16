Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, esnafın sorunlarını dinledi. Esnafın, Nilüfer’e çarşı yapılması önerisine destek veren Özdemir, “Göreve geldiğimizde bir çalıştay düzenleyerek bütün problemleri ele alacağız” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Özdemir, projelerini anlattı, sorunları dinledi. Kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu ve camianın sorunlarını yakından bildiğini ifade eden Şadi Özdemir, “Esnaflık toplumun eskiden orta direğiydi. O orta direk giderek yok oldu. Artık günümüzde küçük esnaf bitme noktasına geldi. Ülkemizde büyük sermayeye karşı konulmuyor. Haksız rekabetin oluştuğu ortamda küçük esnaf sorun yaşıyor. Devlet, kamu esnafın yanında olmalı. Nilüfer Belediyesi problem çözmeye odaklı bir kurum. Göreve geldiğimizde sizlerin çıkarlarını ön planda tutarak sorunlara el atacağız. Bu sorunları ortak akılla sizinle konuşarak çözüm arayışında olacağız. Bir karar alınacaksa beraber almalıyız. Göreve geldiğimizde bir çalıştay düzenleyelim sorunları ele alarak beraber çözüm bulalım” dedi.

Oda başkanlarının sorunlarını da dinleyen Özdemir, Nilüfer’de esnaf çarşısı kurulmasına yönelik talep üzerine proje üretebileceklerini sözlerine ekledi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Esnaf bu durumdan en fazla yara alan kesim. Sorunlarımız var, çözüm önerilerimiz de var. Bunları sizin de dediğiniz gibi bir araya gelerek ortak fikirlerle çözebiliriz. Nilüfer’de bir esnaf çarşısı kurmak gibi düşüncemiz var. Oda başkanlarımızla bunu masaya yatırıp hem ticaret hem de şehre katkı açısından değerlendirebiliriz. Yanımızda olduğunuzu görmek samimiyetinizi hissetmek bize mutluluk veriyor” diye konuştu.

Ziyarette diğer oda başkanları da yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, destek beklediklerini ifade etti.