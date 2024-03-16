Son Dakika

Şadi Özdemir esnafın sorunlarını dinledi

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, esnafın sorunlarını dinledi. Esnafın, Nilüfer’e çarşı yapılması önerisine destek veren Özdemir, “Göreve geldiğimizde bir çalıştay düzenleyerek bütün problemleri ele alacağız” dedi.BURSA

SİYASET 16.03.2024, 10:00
Şadi Özdemir esnafın sorunlarını dinledi

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, esnafın sorunlarını dinledi. Esnafın, Nilüfer’e çarşı yapılması önerisine destek veren Özdemir, “Göreve geldiğimizde bir çalıştay düzenleyerek bütün problemleri ele alacağız” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Özdemir, projelerini anlattı, sorunları dinledi. Kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu ve camianın sorunlarını yakından bildiğini ifade eden Şadi Özdemir, “Esnaflık toplumun eskiden orta direğiydi. O orta direk giderek yok oldu. Artık günümüzde küçük esnaf bitme noktasına geldi. Ülkemizde büyük sermayeye karşı konulmuyor. Haksız rekabetin oluştuğu ortamda küçük esnaf sorun yaşıyor. Devlet, kamu esnafın yanında olmalı. Nilüfer Belediyesi problem çözmeye odaklı bir kurum. Göreve geldiğimizde sizlerin çıkarlarını ön planda tutarak sorunlara el atacağız. Bu sorunları ortak akılla sizinle konuşarak çözüm arayışında olacağız. Bir karar alınacaksa beraber almalıyız. Göreve geldiğimizde bir çalıştay düzenleyelim sorunları ele alarak beraber çözüm bulalım” dedi.

Oda başkanlarının sorunlarını da dinleyen Özdemir, Nilüfer’de esnaf çarşısı kurulmasına yönelik talep üzerine proje üretebileceklerini sözlerine ekledi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz.  Esnaf bu durumdan en fazla yara alan kesim.  Sorunlarımız var, çözüm önerilerimiz de var. Bunları sizin de dediğiniz gibi bir araya gelerek ortak fikirlerle çözebiliriz. Nilüfer’de bir esnaf çarşısı kurmak gibi düşüncemiz var. Oda başkanlarımızla bunu masaya yatırıp hem ticaret hem de şehre katkı açısından değerlendirebiliriz. Yanımızda olduğunuzu görmek samimiyetinizi hissetmek bize mutluluk veriyor” diye konuştu.

Ziyarette diğer oda başkanları da yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, destek beklediklerini ifade etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 29 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 30 33
15. Gaziantep FK 29 31
16. Ankaragücü 29 30
17. Karagümrük 30 30
18. Hatayspor 29 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 27 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 26 34
11. Manisa FK 26 31
12. Keçiörengücü 26 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 28 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 28 28
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 29 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 28 10