Şadi Özdemir Eğridereliler ile iftar programında buluştu

Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleriyle iftar programında buluşan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Balkan ve Rumeli’den gelen soydaşların Bursa ekonomisine, bürokrasisine ve sivil toplumuna çok fazla değer kattığını vurguladı.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Yurtsever ve dernek üyeleriyle iftar programında buluştu. Dernek binasında gerçekleşen programda CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada birlikte iftar yapıldı, sohbet edildi. Balkan ve Rumeli’den gelen soydaşların toplumla barışık insanlar olduğunu, Bursa ekonomisine, bürokrasisine ve sivil toplumunda önemli değerler kattığını belirten Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, “Bursa bir göçmen kenti. Ancak yalnızca Balkanlardan değil, Kafkaslardan gelenler de var. Kafkaslardan Balkanlara kadar her şehirden insanın yaşadığı bir kent Bursa. Herkes doğduğu yerde doymak, yaşamak, eğitim almak ister ancak maalesef hayat böyle değil” şeklinde konuştu.

Balkan göçmenlerinin toplumla barışık insanlar olduğunu vurgulayan Şadi Özdemir, “Aynı düşünce yapısındayız ve aynı bakış açısıyla hayata bakıyoruz. Sizleri arkadaşımız, yoldaşımız, kardeşimiz gibi görüyor, o rahatlıkla ziyaret ediyoruz. Biz, kendimizi burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz” dedi.

Seçim kampanyasına da değinen Şadi Özdemir, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, büyükşehir için de çalıştıklarını söyledi. Özdemir, “Herkese dokunmaya çalışıyoruz ki, büyükşehir için daha fazla oy toplayalım, daha da güçlenelim. Büyükşehiri almak her şeyden kıymetli. Bursa’da bizim değerlerimizin olması kıymetli” ifadelerini kullandı.

Eğridere kentinin güzelliklerini anlatan Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Yurtsever de, dernek çalışmalarını da paylaştı. Yurtsever, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir’e başarı dileklerini iletti.