Şadi Özdemir'den Kent Hali’ne ziyaret

Bursa Kent Hali'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir sorunları dinledi. Ekonomik darboğazın Kent Hali'ndeki fiyatlara yansımasına dikkat çeken Sadi Özdemir, tarımsal üretimin artırılmasının önemine de dikkat çekti.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursa Sebze, Meyve Komisyoncu İş Adamları Dernek Başkanı Aydın Akyol ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Üretim, satış, pazarlama ve çalışma ortamları hakkında bilgi alan Özdemir, esnafın taleplerini de dinledi.

Ekonomik şartların her geçen gün zorlaştığını belirten CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, bu süreçte üretimin önemini vurguladı. Üreticinin olduğu ve üretimin döndüğü her yerde olacaklarını söyleyen Özdemir, halin de üretimin ana üslerinden bir tanesi olduğuna işaret etti. Tarım üretimindeki değişimi çocukluk yıllarından beri gördüğünü anlatan Özdemir, sanayi ovayı yemeden önce Bursa’da da meyvenin üretildiğini hatırlatarak, 2-3 metreden de su çıktığını vurguladı.

Tarımın gelecek nesiller açısından önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, “50-100 yıl sonrasını düşündüğümüz zaman bugünkü tarım topraklarını yok edersen, bir daha bin sene sonra bulursun. Bizim 50 kuşak insanımız aç kalır. O yüzden tarım toprakları korunmalı. Tarım ve üretim teşvik edilmeli. Biz, belediye olarak yapabildiğimiz kadar bunu yapacağız. Buraya kaynak da ayıracağız. Onlara teknik destek, satış pazarlama desteği de vereceğiz. Tarımın satamadıkları ürünleri korusun diye bir tane de soğuk hava deposu yapacağız” diye konuştu.

Tarımın kıymetini bilen bir kişi olduğunu ifade eden Özdemir, “Tarım varsa ürün satış, pazarlaması açısından bakarsak, hal de onun ana aortudur. O yüzden halde görev alan arkadaşlarımızın üstlendikleri roller, toplumun geleceği açısından, tarımın ayakta kalması açısından baktığımızda kıymetli buluyoruz” dedi.

Önümüzdeki süreçlerde Nilüfer Belediyesi olarak yapabilecekleri çalışmalara seve seve katkı verebileceklerini söyleyen Şadi Özdemir, “Hal, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin görevidir ama yine de çeşitli konularda yapabileceğimiz şeyler olabilir. Mustafa Bozbey seçilecek gibi görünüyor. Seçilirse şayet benden önce o size sahip çıkar. Onu da biliyorum. O da buraya çok kıymet veriyor” diye konuştu.

Tarım üretiminin öneminden bahseden Bursa Sebze ve Meyve Komisyoncu İş Adamları Dernek Başkanı Aydın Akyol da yapılabilecek çalışmalara kendilerinin de katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Akyol ile birlikte hal esnafını da ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı, sorunlarını dinledi.