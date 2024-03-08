Şadi Özdemir: Bursa’da yüksek teknoloji sanayisine geçilmeli

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursa için orta teknoloji sanayi düşüncesinden vazgeçilerek, yüksek teknolojiye teşvik edip niteliksel büyümenin sağlanması gerektiğini savundu.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursa Mühendis ve Mimar İş insanları Derneği’nin (BUMİAD) konuğu oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de katıldığı etkinlikte Özdemir, iş insanlarına projelerini anlattı.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Şadi Özdemir, Nilüfer’in hızla gelişen ve göç alan bir bölge olduğunu ifade ederek sorunların da beraberinde arttığını kaydetti.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, niceliksel değil, niteliksel büyümeyi önemsediği ifade ederek, “Nilüfer’de çok sayıda organize sanayi bölgesi var. Artık yeni bir sanayi bölgesi adımı atılmamalı. Nilüfer, kültür-sanat kenti, eğlence yaşam kalitesi yüksek bir kent. İnsanlar işyeri nerde olursa olsun Nilüfer’de yaşamak istiyor ve isteyecek de. Bursa için orta teknoloji sanayisinden vazgeçilerek, ileri teknoloji üreten sanayi ele alınmalı. Yüksek teknolojiye teşvik ederek sanayi açısından niteliksel büyümeyi sağlamalıyız. Paydaşlarla beraber çalışarak bu konuda toplumsal bir hikaye ortaya çıkartmak gerek. Bu yoğunluktan herkes rahatsız olacak. Buradaki tüm olumsuzluk herkese yansıyor. Nilüfer’e olan göçü durdurmalıyız. Biz ortak akılla bu kenti yöneteceğiz” diye konuştu.

Nilüfer’de yapılan kentsel dönüşümün doğru olmadığını ifade eden Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda yanlış adımlar attığını belirtti.

Özdemir, “Kentsel dönüşüm farklı modelde olmalı. Öncelikler göze alınmalıydı. Nilüfer’de kâr marjı yüksek olduğundan herkesin gözü burada oluyor. Ataevler Mahallesi ileride yaşanmaz hale gelecek. Yeni yapılanan bölgelerde önlem almak kolay ama yoğunluğu artmış, plansız gelişim olan yerde adım atmak çok zor. Yeşil alan, sosyal donatı alanları, altyapı, kamu alanlarını iyi planlamak gerek. Tarım alanlarını koruyarak çarpık kentleşmeyi önlemeliyiz. Niteliksiz kentsel dönüşüme sıcak bakmıyoruz. Yeni mücavir alanlarla köklü adımlar atmalıyız” diye kaydetti.

Katılanların sorularına da samimi cevaplar veren Şadi Özdemir’e gecenin sonunda BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş teşekkür plaketi vererek çalışmalarında başarılar diledi.