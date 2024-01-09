Saadetli Kılıç: Aylıklara yapılacak artışlarla dengesizlik giderilmeli

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, işçi ile memur emekli aylıklarına yapılacak artışlar arasındaki dengesizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi Antalya Milletvekili Kılıç, TBMM'deki basın toplantısında, İstanbul Fatih Camisi'nde imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin İslam ülkelerinin "söz söylemekten öteye geçemediğini" ifade eden Kılıç, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretini eleştirdi. Kılıç, "Katliamları açıkça destekleyen Blinken, ABD’de protestolardan dolayı sokağa çıkamıyorken burada yaldızlı salonlarda ağırlandı." dedi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumun'un, 2023 yılına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte memur, kamu işçisi ve emeklilerinin 2024 yılında alacağı maaş artışlarının belli olduğunu anlatan Milletvekli Kılıç, "Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa 5510 sayılı Kanun kapsamında emekli olanların en düşük emekli aylığı 7 bin 500 ile 8 bin 500 lira arasında kalıyor. En düşük memur emekli aylığı 12 bin 422 liraya, ortalama memur emekli aylığı 15 bin 107 liraya çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 37,57 oldu. Bu noktada işçi ile memur emeklileri zamlarında oluşan dengesizlik giderilmeli." diye konuştu.