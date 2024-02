Saadet Partisi’nden çevre dostu seçim kampanyasına davet

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, Saadet Partisi olarak çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldıklarını belirten yazılı bir açıklama yayınladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekin’in açıklaması şöyle; “Seçim dönemlerinde tüm caddelere, sokaklara, elektrik direklerine ve parti binalarına asılan parti bayrakları, afiş ve pankartların görüntü ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.Üzerinde çok güçlü ses sistemleri bulunan araçlardan gece saatlerine kadar sokak sokak seçim müzikleri çalınması, her tarafa afiş ve pankartlar asılması, el broşürlerinin her eve, her işyerine ve park halindeki araçların camlarına asılması, milyonlarca lira israfa sebep olanpromosyonlar ve hediyelerin dağıtılması halkımızın büyük tepkisini çekiyor. Kaynaklarımızın heba edilmesi, israf ve israf sonucu oluşan kirlilik seçmen tarafından gayet antipatik bulunuyor. Biz Saadet Partisi olarak sade ve gürültüsüz bir seçim kampanyası dönemi geçirmek gerektiğine inanıyoruz. Kampanya süreçlerinin daha çok dijital iletişim araçları ile çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu münasebetle; çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Geçmiş seçimlerde de benzer tutum sergileyen partiler olmuştu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı geçen yerel seçimde benzer bir karar aldıklarını duyurmuş ve vatandaş tarafından olumlu karşılanmıştı. Ancak sandık günü yaklaştıkça adaylar ve partilerde heyecanın artması nedeniyle bu kararlar unutuldu, önceki seçimlerdekine benzer görüntüler oluştu. Bundan dolayı tüm siyasi parti il başkanlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, hep birlikte ortak bir mutabakat metni imzalayalım ve seçmenlerimize çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürüteceğimiz konusunda taahhütte bulunalım. Edirne olarak tüm Türkiye’ye örnek olalım.” dedi.