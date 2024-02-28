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Saadet Partisi’nden ‘28 Şubat’ açıklaması

SİYASET 28.02.2024, 11:11
Saadet Partisi’nden ‘28 Şubat’ açıklaması

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, 28 Şubat post modern darbesinin 27. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Av. Tekin mesajında, Cumhuriyet tarihinin darbelerle dolu olduğunu belirterek, “Milli irade hemen her 10 yılda darbelerle kesilmiştir. Bu darbeler içerisinde, kanlı olmasa bile en kirlilerinden biri 28 Şubat sürecidir diyebiliriz. Çünkü 28 Şubat’ı başlatanlar, kendi kimlikleri ile ortaya çıkma cesaretini gösteremediler. Zamanın bazı askerleri maşa olarak kullandılar. 26 tane bankanın içini boşalttılar. Eğer 28 Şubat süreci olmasaydı, o bankaların içi boşaltılmasaydı, bugün Türkiye farklı bir konumda olurdu” şeklinde konuştu.

28 Şubat darbesinin, milletine ve ülkesine hizmet aşkıyla yanan Erbakan Hoca ve yol arkadaşlarına yapıldığına vurgu yapan Av. Sinan Tekin, “28 Şubat darbesi, tüketen bir ülkeden, üreten bir ülke olmaya hazırlanan ülkemize yapılmıştır. 28 Şubat darbesi, kokuşmuş Batı medeniyetinden kurtulup özüne, inancına, kendi medeniyet değerlerine dönmeye hazırlanan milletimize yapılmıştır. 28 Şubat darbesi, halkın emeğini sömüren bir avuç ‘beyaz adam’ yerine, halkın parasını halka hizmet için oluşturulan ‘havuz sistemine’ yapılmıştır. 28 Şubat darbesi, ırkçı emperyalizmin sömürü alanı haline gelmiş, istedikleri gibi at koşturdukları, istikrarsızlık için yaptırdıkları vekâlet savaşlarıyla her köşesinde oluk oluk kan ve gözyaşı dökülen İslam coğrafyasında, küresel güçlerin planlarını bozacak, sömürü, kan ve gözyaşının akmasına dur diyecek ‘İslam Birliği’ projesine yapılmıştır.” açıklamasında bulundu.

Merhum Erbakan Hocanın, 28 Şubat sınavını alnının akıyla verdiğini ifade eden Tekin; “Bugün bahsi geçen post modern darbenin üzerinden 27 yıl geçti. Evet ne yazık ki bir komutan ‘28 Şubat bin yıl devam edecek’ demişti. Ama o anlayış içerisinde 28 Şubat; 8-10 yıl içerisinde haksızlığı ile ortaya çıktı, ama 28 Şubat mağduru olan Erbakan Hocamız yüzlerce yıl anılacaktır. Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı olarak; 28 Şubat sürecinde fikirlerine, idealine beton dökülmeye çalışılan rahmetli Genel Başkanımız Necmettin Erbakan’ı minnetle anıyor, ülkemizin bir daha herhangi bir darbeyle karşılaşmamasını temenni ediyoruz.” dedi.

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