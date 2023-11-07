Saadet Partisi'nden Kayseri'ye özel mesai

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Kayseri'de ziyaret ve temaslarda bulunurken, yerel seçimler için iddialı konuştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, parti olarak Kayseri'yi çok önemsediklerini söylerken, "2 yıldan fazla süre Genel Merkez Kayseri İl sorumluluğunu yürüttüm. Bugün kadim şehir Kayserimize bazı görüşmeler yapmak için ziyarette bulunduk.

Kayseri'deki hızlı tren sorununun, otoyol sorunun çözülmesi için Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan, İl Başkanımız Baki Coşkun ve ekibiyle birlikte özel çalışmalar yürütüyoruz. Kayseri'nin alt yapı, içme suyu, trafik, dikey mimari ve diğer tüm sorunlarını yakinen biliyoruz ve takip ediyoruz. Nitekim bu konuya ilişkin zaten Kayserimizi son 3 ay içerisinde 4 milletvekili ve 3 genel başkan yardımcısıyla birlikte farklı zamanlarda ziyaretlerde bulunduk. İnşallah Kayseri'de yerel seçimlerde en hayırlı neticeleri almak için son sürat çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.