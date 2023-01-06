Saadet Partisi'nden Bursa Konyalılar Derneği'ne ziyaret

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca, Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Bozkurt ve yönetim kurulunu ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa İnönü Caddesi'ndeki Konyalılar Derneği'nin merkezini Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca ile birlikte başkan yardımcıları Salih Kocatepe, Salih Gümüş, Nebi Yurtsever ve Erdoğan Aydın ile birlikte ziyaret etti.

Dernek başkanı Musa Bozkurt, İl Başkanı Mehmet Atmaca’ya ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Kendilerinin 50 yıldan bu yana çizgilerinden taviz vermediklerini belirten Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca, içinde bulundukları ortam gereği kutuplaşmayı en büyük sorun olarak gördüklerini söyledi. Ülkede 12 Eylül döneminde bile böyle kutuplaşma olmadığını ifade eden Başkan Atmaca, "Biz, biz ve diğerleri derken diğerlerine haiz gözüyle bakmadık. Biz böyle bir ortama pirim vermemek adına bunu azaltabilme adına bir kısım ittifaklara girdik. Biz özellikle geçen seçimlerdeki millet ittifakında temel gayemiz oydu. Kutuplaşmaya destek vermekti. Biz bu ittifaklarda cumhur ittifakında olmuş olsaydık çok daha büyük kutuplaşmalar meydana gelecekti. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu bilerek bu adımı atmış oldu. Ben bunu önemsiyorum ve kıymetli buluyorum" diye konuştu.

"Altılı masada oluşumun temel gayesi yarı başkanlık sistemine olan itirazdır, bunu herkesin böyle bilmesi gerek" diyen Başkan Atmaca, "Yoksa Cumhurbaşkanlığını almak yarışı değil bu. Biz bu sistemin referandumunda da hayır oyu kullandık. Çünkü biz bu sistemin ülkemizin sorunlarını çözme konusunda yeterli görmedik. Yani yürütmenin ve yasamanın bir arada olması, bu sistemin ülkemizin sorunlarına çözüm getiremeyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle diğer siyesi partilerle bir arada bu konularla aynı düşündüğü için ortak bir masada bir araya gelmenin manası budur. Temel hedef mecliste çoğunluğu alabilmek ve bu sistemin değişikliğini yapmak” dedi.