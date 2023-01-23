Saadet Partisi Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Katırcı oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde uzun yıllardır Saadet Partisi İlçe Başkanlığı'nı sürdüren Saim Sakin'in yeniden aday olmadığı genel kurulda, Ahmet Katırcı katılımcı delegelerin tamamının oyunu alarak partinin yeni İlçe Başkanı oldu.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı, 8. Olağan Genel Kurulu'nu Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Genel İdare Kurulu Üyesi ve Bursa İl Sorumlusu Eyüp Yıldırım ile Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca'nın da hazır bulunduğu genel kurulda, faaliyet ve hesap raporlarının okunup ibrası sonrasında siyasi konuşmalar yapıldı.

GİK Üyesi Eyüp Yıldırım, iktidarın ürettiği suni gündemlere kanmadan Türkiye'nin problemlerinin çözülmesine ve insanların sıkıntılarının giderilmesinde çalıştıklarını belirterek, açlık sınırı altında kalan ücretlerin, artan işsizlik, sanayi gibi her alanda büyük sıkıntılar doğurduğunu söyledi. Borçlandırma siyasetinin halen devam ettiğini kaydeden Yıldırım, "Bakıyorsunuz sosyal yardım söylemleriyle yoksulluğu yüceltmeye devam ediyorlar. İktidar, 2023 yılı için 565 milyar lira faiz giderini bütçeye koydu. 519 milyar lira da borcumuzun anaparası. İlk defa faiz gideri borcun ana parasını geçti. Faizciye rantiyeciye var ama kendi çalışanına, emeklisine, çiftçisine maalesef yok diyorlar” diyerek mevcut iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Daha sonra siyasi konuşmalar ardından seçimlere geçildi. Seçimlerde uzun bir süre Mudanya İlçe Başkanı olarak görev yapan Saim Sakin kongrede aday olmazken, yeni başkan adayı Ahmet Katırcı katılımcı delegelerin tamamının oyunu alarak Mudanya İlçe Başkanı seçildi.