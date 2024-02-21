Saadet Partisi Keşan'da adaylar belli oldu

Saadet Partisi belediye başkan adayları ve meclis üyesi adayları açıklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partilerin listelerini Keşan İlçe Seçim Kurulu’na teslim etme süresi dün sona erdi.

Keşan’da Ahmet Köseler’in belediye başkan adaylığı dosyası, belde belediye başkan adayların dosyaları ve Keşan Belediye Meclis üyeleri listesi de dün Keşan İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.

Konuyla ilgili Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada belediye başkan adayları ve Keşan Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi adayları şöyle;

Keşan Belediye Başkan Adayı: Ahmet Köseler

Beyendik Belediye Başkan Adayı: Güngör İleri

Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı: Muhammet Çiğdem

Keşan Belediye Meclisi Üyesi adayları

1-Ayhan Özkan

2-Ahmet Erdoğan

3-Hasan Arıcı

4-Mehmet Aktaş

5-Tahir Çevik

6-Ali Zümbül

7-Emin Dinçtürk

8-Mehmet Suçıkar

İl Genel Meclis Üyesi

1-Ali Zontul