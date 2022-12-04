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Saadet Partisi Kayseri'den 'seçim' mesajı

SİYASET 04.12.2022, 08:07
Saadet Partisi Kayseri'den 'seçim' mesajı

Saadet Partisi Kayseri il başkanlığı tarafından kasım ayına ilişkin divan toplantısı gerçekleştirildi. Genel başkan yardımcısı Mustafa Kaya’nın konuşmacı olarak katıldığı programda il başkanı Baki Coşkun önemli açıklamalarda bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Baki Coşkun, “Son 20 yılda ülkemizin yönetilişini, ekonomik bunalımı, bugün gelinen noktayı görünce maalesef bir kez daha haklı çıktığımızı görmüş olduk. Özelleştirmelerin artmasıyla ilgili yaptığımız eleştirilerin dikkate alınmayışı ülkemizi maalesef bu karanlık günlere getirdi. İktidara ilk geldiklerinde “babalar gibi satarız” anlayışla yola çıkanların SEKA, PETKİM, TÜPRAŞ, Türk Telekom gibi değer üreten ülkenin en gözde firmalarını özelleştirerek aslında bu karanlık günleri o günlerden işaret ettiklerini gördük. Fabrika yapmayı devlete yakıştırmayan iş başındaki iktidarın, ucuz gıda satmak için marketler, ucuz evler yapmak için TOKİ’ler kurduğuna şahit olduk. Yine gübre ve yem fabrikalarını özelleştirerek tarım ve hayvancılığı bitme noktasına getiren iktidarın, şimdi tarım ve hayvancılığı desteklemek adı altında çiftçimize küçük bahşişler verdiğini gördük. Şeker fabrikalarını özelleştirerek, pancara kota koyarak vatandaşın ağzının tadını bozanların, küresel sermaye şirketlerinin ülkedeki taşeronluğunu yaptığını gördük. Enerji şirketlerimizi özelleştirerek vatandaşı karanlığa ve soğuğa mahkum edenlerin, parti logolarını ampül yaparak algıları yönettiğini bizzat müşahade ettik. Özelleştiremedikleri şirketleri ise Varlık Fonu’na devrederek her gün zarar üstüne zarar açıkladıklarını gördük.  Yine Yap-İşlet-Devret tiyatrosuyla ülkenin kaynaklarını 3-5 sermaye sahibine peşkeş çekenlerin daha doğmamış çocuklarımızı dahi borçlandırdığını yaşayarak öğrendik. Dış siyasette de son hamle yine bir hançer hüviyetinde idi. Sisi'ye "tiran, katil, darbeci" demişti · "Sisi ile asla görüşemeyiz" demişti. "Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam" demişti. Gelinen noktada ne oldu peki? Gerisini söylemeyip onu da sizlere bırakıyorum…     Artık U Dönüşü ismini yeri Erdoğan Dönüşü demenin zamanı geldi.” dedi.

SEÇİMİN GELDİĞİ KALDIRIM SÖKÜP TAKILMASINDAN BELLİ

Kayseri’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan SP İl Başkanı Baki Coşkun, “Saadet Partisi, kutuplaşan değil kucaklaşan bir Türkiye’nin teminatıdır! Saadet Partisi, külfetin de nimetin de hakça paylaşıldığı bir Türkiye’nin teminatıdır! Saadet Partisi, Adil Devletin, Adil Paylaşımın ve İnsanca Yaşamın teminatıdır! Saadet Partisi, müreffeh bir Türkiye’nin teminatıdır! Saadet Partisi, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye’nin teminatıdır. Kayseri özelinde de değerlendirme yapacağım. Kayseri’de seçimin geldiğini nereden anlarız? Elbetteki kaldırımların söküp takılmasından. Görünen birçok noktada kaldırım yenilemeleri başladı. Onu al çöpe at, aynısını getir az şekliyle oyna, yenisini yap. Devlet ve belediyeler zarar etsin ama çalış – mış gibi görünsün. Bu anlayıştan bıktık. Bunu değiştirmek için teşkilatlarımız ile güçlü bir çalışmanın içerisindeyiz. Önceliğimizi ilçe teşkilatlarına verdik. Bu şekilde de vatandaşa ulaşmak açısından iyi bir ivme kazandık. Merkezi ilçelerimizde açılan dört lokalde etkin çalışmalar yapılıyor. Kayseri’ye giriş noktaları Talas, İldem, Keykubat ve Erkilet’te hayırlı işlere imza atılıyor. Taşra ilçelerimizde gelişmekte olan bir hareketlenme var. Son olarak Bünyan’da idik. Güzel bir çalışma ortaya koyduklarını görmek bizleri mutlu etti. Etrafımızdaki insanlar iktidar yürüyüşümüzdeki kararlılığı hissediyor.” ifadelerini kullandı.

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