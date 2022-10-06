Saadet Partisi GİK üyesi Disiplin'e sevk edildi

Saadet Partili Ümit Çebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözleri nedeniyle disipline sevk edildi.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımda bulundu.

"MHP genel başkanının bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. Allah ne ederse güzel eder” diyen Çebi, daha sonra bu paylaşımını sildi.

https://twitter.com/UmitCebiSP/status/1578011682965692418

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "'Önce Ahlak ve Maneviyat’ diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Millî Görüş hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir. Hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.