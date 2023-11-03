Saadet Partisi Gazze için yola çıktı

Saadet Partisi Edirne İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya, partisinin meclis Grubunun Gazze’ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla Mısır’a gittiğini belirterek, “Refah Sınır Kapısı’na geçecek olan milletvekili heyeti, bu bölgedeki temaslarının ardından Gazze’ye geçmeye çalışacak” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İşgalci İsrail’in Gazze’de işlediği katliamların boyutları trajik noktalara doğru ilerliyor.

Saadet Partisi TBMM Grubu'nun Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’na gideceğine dikkat çeken partinin Edirne İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya, “Bölgedeki yardım çalışmalarını inceleyecek olan milletvekili heyeti, bu bölgedeki çalışmaların ardından Gazze’ye girmeye çalışacak. Grup adına oluşturulan heyette Ankara Milletvekili Mesut Doğan, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün yer alırken Mısır’da bir dizi programa katılacak.Saadet Partisi Meclis Grubu, Gazze’ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla Mısır’a gidiyor. Refah Sınır Kapısı’na geçecek olan milletvekili heyeti, bu bölgedeki temaslarının ardından Gazze’ye geçmeye çalışacak.” dedi.