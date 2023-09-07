Saadet Partisi Edirne'den iktidara 'adalet' eleştirisi

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya, bir iktidarın öncelikli sorumluluğu gelir dağılımındaki adaleti sağlamak olduğunu belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya, “Adalet sağlanamıyorsa, makamların hakkı verilemiyor demektir; milletin verdiği emanetin gereği hakkıyla yerine getirilemiyor demektir" diyerek, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

"Her ülkede olduğu gibi, iktidar partileri, iktidar olma imkanlarını kullanarak, seçim sonuçları bakımından başarılı bir parti profili çizebilirler. Ancak, 20 yıllık bir iktidar olma sonrasında ülkemizde gelinen nokta ortada" diyen Başkan Kaya, "Gelinen bu nokta, her şeyi seçim kazanmaya indirgeyen, ülkeyi adalet, refah ve barış merkezli yönetme sorumluluğunu hep geri plana iten bir anlayışın sonucudur. Bu siyaset anlayışı iflas etmeye, akim kalmaya mahkumdur. Parti yönetmek başka, ülkeyi vatandaşların refah seviyesini yükselterek huzur, güven ve emanet bilinci ile yönetmek başkadır. Bu bakış açısını iktidar ve muhalefet kanadına mensup politik aktörlerin asla unutmamaları gerekir. Sonuçlara odaklanarak, süreçleri göz ardı etmek doğru bir yaklaşım değildir. Evet, 3 ay önce iktidar bir kez daha seçim kazandı, ama seçimi kazanmanın millete olan maliyeti çok yüksek oldu" diye konuştu.