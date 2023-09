Saadet Partisi Edirne'den eğitim sistemine tepki

Ekonomideki eşitsizliklerin eğitimdeki eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya, AK Parti'nin iktidara geldiğinde ilkokula başlayan evlatların bir çoğunun 'diplomalı işsiz' olduğunu öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ekonomideki eşitsizliklerin eğitimdeki eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Övgüyle getirilenler, yarın yergilerin odağı haline geliyor" diyen Başkan Kaya, "Ekonomide de durum böyle, eğitimde de. Cumhuriyetimizin 100., AK Parti iktidarının ise 22. yılında halen kalıcı bir eğitim sistemimiz ve politikamız yok. Her gelen bakana, müsteşara, hatta genel müdürlere göre sınav adları, sistemi, müfredat ve kurallar sürekli değişiyor. Bugün övgüyle getirilenler, yarın yergilerin odağı haline geliyor. Ekonomide de durum böyle, eğitimde de. Zira her ikisinde de her şey sürekli değişiyor gibi görünse de; aslında zihniyet hiç değişmiyor. Deneme-yanılma yöntemiyle yol alınmaya çalışılıyor. Ancak deneme tahtası olarak kullandıkları; geleceğimizin teminatı gençlerimiz! Cumhuriyetimizin 100., Ak Parti iktidarının ise 22. Yılında; hâlâ kalıcı bir eğitim sistemimiz ve politikamız yok" değerlendirmesinde bulundu.