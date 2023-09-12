Saadet Partisi Bursa'dan hükümete seslendi... Eğitim sevinci yerine Eylül hüznü yaşanıyor!

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte sevinç yerine ailelerin Eylül hüznünü yaşadığını öne süren Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Fehmi Narin, iktidara yüklenerek, "Hükümetin sorunlu anlayışından kaynaklı yanlış politikaların faturasını çocuklarımıza kesmiştir. Bu anlayış ailelerin taşımayacağı yüke dönüşmüştür" dedi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Fehmi Narin, yeni eğitim döneminde artan kırtasiye ve eğitim masraflarına dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi meydanında basın açıklaması yaptı.

Yeni eğitim öğretim döneminde anne baba ve çocuklar okula başlamanın sevincini yaşayacağına adeta 'Eylül hüznünü' yaşadığını öne süren Başkan Yardımcısı Narin, "Hükümet, sorunlu anlayışından kaynaklı yanlış politikalarının faturasını çocuklarımıza kesmiştir. Bu anlayış, anne babaların omuzlarında taşınamayacak bir yüke dönüşmüştür" dedi.

Üç çocuğu okul çağında olan bir ailenin, çocuklarının okula başlama masrafı 15 bin, aylık servis masrafı 5 bin, aylık yemek masrafı ise 3 bin liranın üzerinde olduğuna dikkati çeken Saadet Partililer, "11 bin 402 lira aylık asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin, okul çağındaki üç çocuğu için aylık servis, yemek, kıyafet ve kırtasiye masrafları 10 bin lirayı aşmaktadır. Aile, neredeyse aylık gelirinin tamamını servise, okul kıyafetine, kırtasiyeye ve bir tost ayrana harcamaktadır. Ev kirası; elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları; giyim, ulaşım, pazar ve market masrafları 15 bin liranın altında olamazken, okul masrafları da eklenince asgari 25 bin liraya sadece hayatta kalabilen 5 kişilik bir aileye reva görülen kurt taksimini reddediyoruz" dedi.

"Öğretmene önlük" fikriyle göreve başlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de Bursa'dan seslenen Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Fehmi Narin, "Sağlıklı nesillerin yetişmesi için eğitim öğretim sürecindeki bir çocuğun, yeterli ve sağlıklı beslenmesi ön şart değil midir? İçinde bulunduğunuz Hükümetinize ‘’Böyle taksim olmaz, bu insafsızlıktır! Vicdansızlıktır! Anne babaları aşağılamaktır! Çocukları açlığa mahkum etmektir!’’ diyemediniz mi? Evladına 20 lira harçlık veremeyecek babanın ıstırabını hissetmeyip öğretmene giydireceğiniz hediye önlük, ne çocukların açlığını ne de anne babanın ıstırabını bastırmaya yetmeyecektir. Kamu Görevlileri Hakem Heyetini “Noter” olarak nitelendiren sendika yetkililerine de şunu soruyoruz:Peki, sizin varlık sebebiniz nedir? Milletin hukukunu savunmak mı, yoksa iktidar partisinin eğitim komisyonuymuş gibi hareket etmek midir? Bütün kaybetme korkularınızı yenip, sadece Allah için iktidara, “Bu yaptığınız zulümdür insanlığa sığmaz” diyemediniz mi?" diye konuştu.

"Bir tarafta zevk ve sefa içerisinde bir hayat, diğer tarafta kiralardan, faturalardan, ev ve okul masraflarından bunalmış bir halk varsa, buna itirazımız var!" diyen Narin, "Bir tarafta konforundan taviz vermeyen azgın doymazlar, diğer tarafta çocuğuna harçlık veremeyen babalar varsa buna itirazımız var! Ülkemizde yeni anayasadan önce, iktidarın kurduğu ilişki ağı üzerinden zulüm üreten değil kuralları herkese eşit uygulayan, yoksuldan alıp zengine veren değil paylaşımda adil olan yeni bir anlayışa ihtiyacımız var" dedi.