Saadet Partisi Bursa'dan Büyükşehir Belediyesi'ne ilk talip çıktı

Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İkram Akkaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını partide düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi' Bursa İl Başkanlığı'nda yerel seçimlere yönelik ilk aday adayı açıklaması geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olduğunu duyuran İl Başkan Yardımcısı Av. İkram Akkaya, parti il merkezinde basın açıklaması yaptı.

Avukat Akkaya kendisini tanıtarak Erzurumlu bir anne-babanın evladı olarak Bursa’da dünyaya geldiğini vurgulayarak 38 yaşında olduğunu söyledi.

Bugünkü belediyecilik anlayışı, dağlarımızdaki çınarların, ovalarımızdaki fidanların yerine binalar dikme, tarım alanlarına asfalt ekme, bunlarla da rant devşirme üzerine kurulu olduğunu öne süren İkram Akkaya, "İnsanlarımız en basit işlerini çözebilmek için bile araya birilerini koymak zorunda bırakılmıştır. İş adamlarının bir kısmı kaçak fabrikaya yönelmiş, belediyelerle iş tutan, namı müteahhit olan bir kısım zevatla belediyeler, adına komisyon dedikleri bir rüşvet ağı kurmuştur. Dolayısıyla bugünkü şehircilik anlayışı problemdir, hastalıktır. Bu anlayışın devam etmesi Bursa’mıza yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu anlayış nasıl ki Bursaspor'umuzu 2. Lige düşürdüyse milli görüşün belediyecilikteki çıtasını da küme düşürmüştür" dedi.

Çözümü olmayan sorunun olmadığını ifade eden Akkaya, Bursa’nın sorunlarını çözmeye, vatandaşların derdiyle dertlenmeye talip olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Yasası ile köylülerin elinden alınan imkanlarını tekrar sahiplerine iade etmek, köyleri insan yaşamının merkezi haline getirecek altyapıyı hazırlamak için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu söyleyen Akkaya, “Ben yaptım, oldu!” anlayışına son vererek, demokratik katılımı, birlikte yönetmeyi esas alan anlayışı hakim kılacağını belirtti.

Akkaya yaptığı açıklamadan sonra aday adayı dosyasını Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan’a teslim etti