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Saadet Partisi Bursa'da ittifak düşünüyor mu?

SİYASET 28.11.2023, 19:14
Saadet Partisi Bursa'da ittifak düşünüyor mu?

Saadet Partisi’nin yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Saadet Partisi yerel seçimlerde bir ittifak düşünüyor mu?Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, Saadet Partisi’nin yerel seçim çalışmaları ile ilgili Herkes Duysun ekibine özel açıklamalarda bulundu. Başkan Karahan, Saadet Partisi’nin yerel seçimlere hazır olduğunu kaydetti.

İttifak için tüm siyasi partilere kapımız açık diyen Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, “Saadet Partisi 50 yıllık geçmiş olan köklü bir siyasi partidir. Bir birikimi ve vizyonu var. Bugünün bir siyasi hareketi değil. Genel başkanımızın da söylediği gibi, Türkiye genelinde ve Bursa’da 17 ilçe ve Büyükşehirde, Saadet Partisi'nin beş yıldız ve bir hilali ile inşallah bu seçimlere kendi adaylarımızla birlikte katılacağız. Geçmiş dönemde güçlü olamadığımız yerlerde birtakım ittifaklarımız oldu. Bu seçimde de deneyeceğiz, tüm siyasi partilere kapımız açık. Görüşmelerimiz hepsi ile olabilir ama Saadet Partisi’nin çatısı altında yapacağımız bu görüşmeler hiçbir şekilde diğer siyasi partilerle görüşmeyiz anlamına gelmiyor. Bu seçimlerdeki Saadet Partisi’nin temel ilkesi, seçimleri kazanmak.” dedi.

HER ZAMAN SEÇİMLERE HAZIR OLAN TEK SİYASİ PARTİ, SAADET PARTİ’DİR

Türkiye’de seçimlere en hazır olan partinin Saadet Partisi olduğunu vurgulayan Başkan Ali Osman Karahan, “Yarın seçim olsa, seçim kampanyasını yürütecek adayları ile birlikte seçime girebilecek tek partinin Saadet Partisi olduğuna inanıyorum. Saadet Partisi her hafta il yönetim kurulu toplantılarını icra eder. Kadın kolları, gençlik kolları ile toplantılarını yapar. Her ay mutlaka teşkilatlarımız, il ve ilçe divanlarını yapar ve periyodik paralarla teşkilatlarımız eğitime tabii tutulur. Bu hem yerel hem genel seçimlere bir hazırlıktır ve teşkilatları zinde tutmak için bunlar yapılır. Her zaman seçimlere hazır olan tek siyasi parti, Saadet Partisi’dir. Adaylarla ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur. Kendi teşkilat mensuplarımız yeterli vizyona sahip ve güzel hizmetler verebilecek kapasitede arkadaşlarımızdır. Ben inanarak ve iddia ederek söylüyorum. Nüfusu 50 binin altında olan ilçelerimizde adayların ve aday adaylarının tespiti ve bunların açıklanması il başkanlığımıza ait, nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerin aday adaylıklarını biz genel merkeze iletiriz, onlar gerekli görüşmelerini yapar ve taraflarınca açıklanır. Biz sadece genel merkeze veri göndermiş oluruz.” diye konuştu.

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