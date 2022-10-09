Saadet Partisi Bursa'da 6 bin 500 üniversiteliyi yakın takibe aldı

Yabancı uyruklu öğrencilerin problem yaşadığını belirten Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Taner Keleş, "Yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’de kendi vatanlarına hasret çekmemeli" dedi.BURSA (İGFA) - Farklı inanç, kültür, norm ve değerlere sahip ülkelerden yurdumuza eğitim amacıyla gelen öğrenciler, bu farklılıklardan dolayı birtakım sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu açıdan yabancı uyruklu öğrenciler yerel öğrencilere nazaran daha fazla problem yaşamakta ve dezavantajlı sayılmaktadırlar.

Konuyla yakından ilgilenen Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde okuyan 6 bin 500 öğrenciyi yakından takibe alan Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Taner Keleş, yabancı uyruklu öğrencilerin yerel öğrencilerden daha fazla sorun yaşadığını ve daha sık davranış bozukluğu gösterdiğini ifade etti.

"Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalarda göze çarpan sorunlarda hangisinin daha etkili olduğu farklılık arz etmektedir" diyen Keleş, "Temel sorunlar; 1. Okul, 2. Ekonomik durum, 3. Sosyal Etkinlik ve Eğlence, 4. Oryantasyon, 5. Sağlık, 6. Din ve Âhlak, 7. Barınma, 8. Vatan Hasreti ilk akla gelenler. Bursa’da yabancı uyruklu öğrenciler okuyabilmek için bedensel ağır işlerde çalışmak zorunda oldukları gerçeğini de unutmamalıyız. Kız öğrencilerin durumu ise yaşam şartları nedeniyle çok daha zor! Keleş,Saadet Partisi iktidarında hiç bir üniversiteli öğrencimizin sorunu olmayacaktır” diye konuştu.