Saadet Partililerden Bursa'da bayram öncesi yerinde tespit

Bursa'da Saadet Partisi kurban bayramının yaklaşması nedeniyle pazar yerlerini ziyaret ederek bir takım tespitlerde bulundu. Tespitlerini basın açıklamasıyla paylaşan partililer, il genelinde Osmangazi Veysel Karani ve İnegöl hayvan pazarı dışındaki tüm satış noktalarının insan sağlığını tehdit eden durumda olduğuna dikkati çekildi.BURSA (İGFA) - Kurban pazarı yerlerinin sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmek amacıyla bir komisyon kuran Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İbrahim Özacar, tepsitlerini basınla paylaştı.

Hayvan satış noktalarındaki olumsuzluklar insan sağlığını tehdit eder boyutlarda olduğuna dikkati çeken partililer, "Hayvan sahipleri insan onuruna yakışmayan ortamlarda yaşamak zorunda bırakılmış. Vatandaş yüksek fiyatlardan, üretici yüksek Maliyet ve girdi fiyatlarından şikayetçi. Bir önceki yıllara göre Hayvan sayısı azalmış, Dişi hayvan sayısındaki artış göze çarpıyor. Kurban kesimine haiz olmayan hayvanların satışında şikayetler ayuka çıkmış durumda, denetim yetersiz" dedi.

Bursa il ve ilçe teşkilatının bayram vesilesi ile Anadolu’nun farklı şehirlerinden kurbanlık hayvanlarını satmak üzere Bursa’ya gelen üreticileri kurbanlık hayvan satış pazarlarında ziyaret ederek misafir üreticilerimizin karşılaştıkları sorunları birinci ağızdan dinlediklerini anlatan partililer, sorumlu muhalefet anlayışları gereği siyasi iktidar başta olmak üzere ilgililere ileterek çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Son üç yıldır aralıksız dahil olduğum ve yürüttüğüm bu çalışmalarda insan onuruna yakışmayan sorunlarla karşılaşıldığına dikkati çeken partililer, hayvan satış noktalarında temel insan hakkı olan barınma, dinlenme, yeme, içme alanları, banyo, tuvalet vb hizmetlerden kurbanlık hayvan satıcısı esnafın mahrum bırakılması kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Üretici yüksek maliyetten , vatandaş ise yüksek fiyatlardan şikayetçi" diyen Saadet Partililer, Bursa genelinde yapılan çalışmalarda Osmangazi Veysel Karani ve İnegöl hayvan pazarı dışındaki bütün satış noktaları insan sağlığını tehdit eden durumda olduğuna dikkati çekerek, "Bu kötü ortamı düzeltmek yerel ve genelde iktidarın en öncelikli görevidir. Yerel yöneticilerimize sesleniyoruz lütfen uyarılarımıza kulak verin. Kurban kesim sürecinde, hayvan kesim yerleri ve satış noktalarına en az bir ambulans tahsis edilmeli. Bölge sağlık ocakları kurban kesim sürecinde açık tutulmalıdır. Kurbanlık hayvanlar, mevsim şartları dikkate alınarak veteriner hekimlerin kontrolünde, hijyen kurallarına uygun kıyafetler giymiş profesyonel kasaplar tarafından kesilmelidir, Bu konuda Belediye Kasaplar odası, Et Balık kurumu kamu kuruluşları ile işbirliğine gitmelidir" önerilerini dile getirdi.