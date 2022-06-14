Saadet Partili Yıldız: "Bizleri ayıramayacaklar"

HDP'li vekiller ve yandaşlarının Bursa'nın Gemlik ilçesine yapılmak istenen yürüyüşle ilgili amaçlarına ulaşamadığını belirten Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, güvenlik güçlerini özverili çalışmalarından ötürü tebrik etti.Yıldız; PKK Terör Örgütüdür.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, önceki gün Gemlik'e yapılmak istenen yürüyüş ile alakalı olarak basın açıklaması yaptı.

Başkan Yıldız açıklamasında, "HDP'li milletvekilleri ve yandaşları daha önce de olduğu gibi yine amaçlarına ulaşamamışlardır. Bundan sonra da ulaşamayacaklardır" dedi.

Güvenlik güçlerini özverili çalışmaları ve başarılarından ötürü tebrik eden Yıldız, açklamasında, "Taşeron olarak kullanılan söz konusu terör örgütü Müslüman Kürt halkının temsilcisi değildir. Bu topraklarda yaşayan Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Gürcü ve daha niceleri dost ve kardeştir. Bizleri ayırmaya, ne PKK gibi taşeron terör örgütleri ne de bunları besleyen, hamiliğini üstlenen güçler amaçlarına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu arada Başkan Yıldız, polise yumruk atan HDP Milletvekili Saliha Aydemir hakkında da fezlekem,m en kısa zamanda meclise getirilmesi ve gereğinin yapılmasını arzu ettiklerini söyledi.