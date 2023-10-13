Saadet Partili Özdağ: Sahte vaatlere kanmayın!

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Cumhur koalisyonunun sahte muştularına, müjdelerine, aldatmalarına, sahte vaatlerine kanmayın. Bunlar seçim öncesi başka konuşurlar, seçim sonrası ise başka icraatlarda bulunurlar." dedi.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilere "yüz yılın müjdesi" olarak bir defaya mahsus 5 bin lira verileceğini açıklandığını anımsatarak, çalışan emeklilere bunun verilmeyeceğini; dul ve yetimlere pozitif ayrımcılık yapılarak bin 250 lira ile 3 bin 750 lira arasında bir ödeme yapılacağını belirtti.

Açlık sınırının 13 bin 500, yoksulluk sınırının ise 43 bin 500 lira olduğunu söyleyen Özdağ, "Emeklilerimizin maaşlarını 2 katına bile çıkarsa ancak açlık sınırına erişmiş olacak. 20 bin olsa neye yarar? Paranın adı var değeri yok. Bizim paramız pul olmuş vaziyette. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerken para değerli olacaktı, alım gücümüz yüksek olacaktı. Pasaportumuz da çok kıymetli olup bütün ülkelere bir Alman, İngiliz, Fransız gibi vizesiz gidebilecektik. Hepsinin hikaye olduğunu gördük." diye konuştu.

Bazı şirketlerin milyar dolarlık vergi borçlarının silindiğini iddia eden Özdağ, "Niye sildiniz onları? Onlar memurlara, emeklilere 'zam' diye gelecekti, elektrik fiyatlarını aşağı çekecekti, insanlarımız daha rahat yaşamış olacaktı." dedi.

"Her taraftan çetelerin fışkırdığını" ileri süren ve adliyelerde rüşvet ağları kurulduğunu savunan Özdağ, "'Yargıda rüşvet ayyuka çıkmıştır' diyen ben değilim. Bunu İstanbul'da bir başsavcı söylüyor. Türkiye'nin bir 'temiz eller' operasyonuna ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.