Saadet Partili Kocatepe'den staj ve çıraklık mağdurlarına destek

Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Salih Kocatepe, çıraklık ve staj mağdurlarının 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği eyleme destek verdi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Salih Kocatepe, çıraklık ve staj mağdurlarının 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği eylemlerinde destek verdi.

Çıraklık ve staj mağdurları ve kendilerine destek olan ailelerine hitap eden İl Başkan Yardımcısı Kocatepe, siyasi 53 yıllık mücadelelerinde bir sürü haksızlıklara maruz kalan bir hareket olarak, bu güne kadar olduğu gibi staj ve çıraklık dönemlerindeki çalışmalarını, emekliliğe kabul edilmeyen mağdur kardeşlere desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

"Biz inanıyor ve biliyoruz ki adalet er geç tecelli edecek" diyen Kocatepe, "Biz biliyoruz ki bu mücadelemizi daha da artırarak devam ettiğimiz sürece, yani hedeflerimizden vazgeçmediğimiz sürece tıpkı EYT'lilerde olduğu gibi, öyle 'bu yaşta emekli yapamam', 'yatma yok' diyerek görmezlikten gelmelerine rağmen bu aziz milletin inanarak verdiği mücadele karşısındaki hakim irada, 20 yıllık irada bu haklı mücadelenin karşısında kaybetmiş, o EYT'liler liler kazanmışsa bugün staj ve çıraklık mağdurları da bu mücadeleye bütün hücreleriyle inanıyor ve şu meydanlardan bir kez daha haykırıyoruz ki, 'Biz haklıyız ve kazanacağız'" diye konuştu.