Saadet Bursa’dan Genel Kongre açıklaması

Saadet Partisi Bursa Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Osman Karahan, 30 Ekim 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacak olan Genel Merkez Kongresiyle ilgili yaptığı açıklamada “Bu kongremiz Milli Görüş iktidarının anahtarıdır” dedi.BURSA (İGFA) - SP Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Osman Karahan, tarihi bir seçimin arifesinde olduklarını belirterek, Milli Görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi ve Milli Görüşün geçmişteki siyasi partilerinin 50 yılın her gününü önde Ahlak ve Maneviyat bayrağını açarak ülke ekonomisi ve milletimizin refah seviyesinin yükselmesi için mücadele ile geçirdiğini söyledi.

Milli Görüş Hareketi 1974 yılında Hiç kimsenin cesaret dahi edemediği bu iki siyasi parti yan yana gelemez dediği dönemde Milli Selamet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon hükümeti kurmuştur. Bu hükümet milletimize en hayırlı hizmetleri yapmıştır.1974 Kıbrıs Barış harekâtı bu koalisyon hükümeti döneminde yapıldığını anımsatan Başkan Yardımcısı Karahan, "Tarihler 1975’ e geldiğinde 1. Milliyetçi Cephe hükümeti ile aziz milletimize hizmet edilmiştir. Tarihler 1977’yi gösterdiğinde 2. Milliyetçi cephe hükümeti kurulmuş Milli Görüş bu koalisyon için de yer almıştır. Darbeler ve yasaklarla geçen yıllar sonra 1996 yılında Refah Partisi- Doğru yol partisi bir araya gelerek hükümet olmuştur. Başbakan Erbakan olmuştur. Milli Görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi teşkilatları 50 yıllık siyasi tarihi boyunca yaşanan her bir olaydan tecrübe edinerek ve dahi güçlenerek çıkmıştır. Saadet Partisi, 11 Mayıs 2003 tarihinde gerçekleşen 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığına Merhum Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN ‘nı getirerek Milli Görüşün devam ettiği siyasi kurumsal yapıyı aziz milletimizle buluşturmuştur" denildi.

Bu kongrenin Türkiye'nin kalkınma, ilerleme ve milletimizin Milli Görüşle buluşmasına vesile olacağını belirten Başkan Yardımcısı, "Bu kongremiz; Yaşanabilir bir Türkiye. Yeniden Büyük Türkiye. Yeni Bir Dünya hedefimize ulaşmanın kaynağı olacaktır. Bu kongremiz; 2023 seçimleri sonunda Saadet Partimizi iktidara taşıyacak ülkemizi ve Milletimizi yukarıda saydığımız hedeflere ulaşmasına vesile olacaktır. Bu kongremiz, Milli Görüş iradesinin ortaya koyduğu ilkelerle birbirine kardeşlik bağlarıyla bağlı bir topluluk olduğumuzun ispatı olacaktır. Bu vesile ile 8. Olağan Büyük Kongremizin milletimize, ülkemize, siyasi hayatımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Haktan diliyoruz" diye konuştu.