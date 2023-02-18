Saadet Bursa'dan deprem bölgesine 15 bin kişilik aşevi

Saadet Partisi Bursa il başkanlığı tarafından organize edilerek deprem bölgesine gönderilecek aşevi aracı Anadolu Gençlik Derneğinin katkılarıyla Cansuyu bünyesinde yola çıktı.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa Teşkilatı Organizasyon Başkanı Abdullah Kocamaz “Aşevi için gerekli olan tüp, soğan, patates, un, temizlik malzemeleri, peçeteler, çadır gibi malzemelerden oluşan bir tır Cuma günü yola çıkmıştı, bugün tırımız Elbistan’a ulaştı.

Aşevinde sabahları çorba verileceğini söyleyen Kocamaz, diğer öğünlerde pilav, kuru fasulye ve köfte ikramlarıyla hizmet edeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde kurulacak olan aşevi ile 15 bin kişiye yemek verilebilecek. Ayrıca aşevinden köylere yemek servisi de yapılacak.

Kocamaz, Üç ay boyunca deprem bölgesinde hizmet verecek olan aşevi Ramazan Bayramı'nın 3. gününe kadar devam edecek” dedi.