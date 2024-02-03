Saadet Bursa'da 13 ilçe belediye başkan adayı belli oldu

Saadet Partisi'nde yapılan temayüllerin ardından, SAADET Bursa'da 13 ilçenin belediye başkan adayı belli oldu. BURSA (İGFA) - Sadet Partisinde yapılan temayüllerin ardından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için birçok şehir ve ilçe belediyesinin adayları kesinleşti.

Saadet Bursa'da 13 ilçenin Belediye Başkan Adayı belli oldu.

Saadet Partisi Bursa’da iki ilçede ortak aday çıkaracak. Nilüfer ve İznik’te Gelecek Partisi’nin adayını destekleyecekler. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Osmangazi Belediye Başkan adayı henüz belli değil.

Saadet Bursa'da Yıldırım, İnegöl, Gürsu, Harmancık, Karacabey, Orhaneli, Büyükorhan, Kestel, Gemlik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir Belediye Başkan adayları kesinleşti.

İşte adaylar;

Yıldırım Belediye Başkan Adayı: Abdullah Kocamaz

İnegöl Belediye Başkan Adayı: Hasan Eroğlu

Gürsü Belediye Başkan Adayı: Seçmen Ergene

Harmancık Belediye Başkan Adayı: Ramazan Yakın

Karacabey Belediye Başkan Adayı: Muammer Altun

Orhaneli Belediye Başkan Adayı: Ömer Din

Büyükorhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Şaşkın

Kestel Belediye Başkan Adayı: Ahmet Demirağ

Gemlik Belediye Başkan Adayı: Ahmet VakkasYıldız

Keles Belediye Başkan Adayı: Ramazan Ay

Mudanya Belediye Başkan Adayı: Enes Bayraktar

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı: Burak Çelik

Yenişehir Belediye Başkan Adayı: Karyağdı Berkeli