Saadet Bursa'da 13 ilçe belediye başkan adayı belli oldu
Saadet Partisi'nde yapılan temayüllerin ardından, SAADET Bursa'da 13 ilçenin belediye başkan adayı belli oldu. BURSA (İGFA) - Sadet Partisinde yapılan temayüllerin ardından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için birçok şehir ve ilçe belediyesinin adayları kesinleşti.
Saadet Bursa'da 13 ilçenin Belediye Başkan Adayı belli oldu.
Saadet Partisi Bursa’da iki ilçede ortak aday çıkaracak. Nilüfer ve İznik’te Gelecek Partisi’nin adayını destekleyecekler. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Osmangazi Belediye Başkan adayı henüz belli değil.
Saadet Bursa'da Yıldırım, İnegöl, Gürsu, Harmancık, Karacabey, Orhaneli, Büyükorhan, Kestel, Gemlik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir Belediye Başkan adayları kesinleşti.
İşte adaylar;
Yıldırım Belediye Başkan Adayı: Abdullah Kocamaz
İnegöl Belediye Başkan Adayı: Hasan Eroğlu
Gürsü Belediye Başkan Adayı: Seçmen Ergene
Harmancık Belediye Başkan Adayı: Ramazan Yakın
Karacabey Belediye Başkan Adayı: Muammer Altun
Orhaneli Belediye Başkan Adayı: Ömer Din
Büyükorhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Şaşkın
Kestel Belediye Başkan Adayı: Ahmet Demirağ
Gemlik Belediye Başkan Adayı: Ahmet VakkasYıldız
Keles Belediye Başkan Adayı: Ramazan Ay
Mudanya Belediye Başkan Adayı: Enes Bayraktar
Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı: Burak Çelik
Yenişehir Belediye Başkan Adayı: Karyağdı Berkeli
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