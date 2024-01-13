Saadet Bursa belediye başkan adaylarını açıklayacak

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı önümüzdeki hafta içi belediye başkan adaylarını açıklayacak.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere yaklaşık 10 ilçenin belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.