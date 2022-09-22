Rize Merkez'de 'Gelecek' Balcı'ya emanet

Gelecek Partisi Rize Merkez ilçe Başkanlığı’na Levent Balcı atandı. Balcı yetki Belgesini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan aldı.RİZE (İGFA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı ve seçilmiş son Başbakan Prof.Dr Ahmet Davutoğlu tarafından yetki belgesi verilen Levent Balcı Gelecek Partisi Rize Merkez ilçe başkanı oldu.

Eski Başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz’a da yakınlığı ile bilinen Balcı “Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Karadeniz Koordinatörümüz Sayın Mehmet Kuğu ve İl Başkanımız Osman Civelek’in oluruyla Merkez İlçe Başkanı olarak atandık. Hayatım boyunca önceliğim her zaman insani değerler oldu. Bundan sonra da bu durum hiç değişmeyecek. Herkesin kalbine dokunacağız" diye konuştu.

Balcı, “Rize’de artık Gelecek var!” dedi.