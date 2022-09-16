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Rize'de Muharrem İnce'ye havalimanında karşılama
SİYASET 16.09.2022, 09:14
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı açılış ve temaslarda bulunmak üzere Rize’ye geldi.AJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - Bazı açılış ve temaslarda bulunmak üzere Rize’ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İl Başkanı Muhittin Bayrak ve partililer tarafından Rize-Artvin Havalimanında karşılandı.
Rize-Artvin Havalimanında Çay Müzesini ziyaretle Rize ve Karadeniz programına başlayan İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da ”Karadeniz programımıza Rize Çaykur Çay Müzesi’ni ziyaret ederek başladık. Önümüzdeki üç gün boyunca Karadenizli hemşehrilerimizle buluşacağız.” ifadelerine yer verdi.
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