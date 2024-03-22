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Refik Özen: "CHP zihniyeti milletten umudunu kesmiş DEM'den umut bekliyor"

Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Herkes Duysun' programının bu haftaki konuğu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen oldu M

SİYASET 22.03.2024, 16:28
Refik Özen: "CHP zihniyeti milletten umudunu kesmiş DEM'den umut bekliyor"

Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Herkes Duysun' programının bu haftaki konuğu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen oldu.

M.Taha ÇELİKBAŞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir moderatörlüğünde ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi ile Gazeteci Yazar Mesut Demir eşliğinde yayınlanan 'Herkes Duysun' programının bu haftaki konuğu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen oldu.

Mustafakemalpaşa'da yapılan 'Abdullah Öcalan terörist değildir' açıklamasına cevap veren Özen "Bursa açısından ve Bursa'da oturan bir vatandaş olarak çok üzgünüm. Ülkenin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın partisinde yapılan açıklamayı hiç yakıştıramadım. O masanın altında gizli bir ortak vardı. Herkesin bildiği bir gizli ortak. O ortak masaya yön veriyordu. Ama artık masa diye bir şey artık kalmadı. 14 Mayısta milletimizin kararı ile Allah bizi bunlardan korudu. Kazara bu adam Cumhurbaşkanı olsaydı ne olacaktı? kendi partisinde Başkan yapmadın. Selahattin Demirtaşa, İmralıya bir selamlar gönderdiniz. Dem nedir PKK terör örgütünün uzantısıdır. Öbür yandan CHP'nin Büyükşehir adayı ne yaptı? gitti minnet dilendi. Nasıl bir konuşma yaptılar bilmiyorum. Kirli ilişkiler siyasetçi olarak bizi yaralıyor. CHP zihniyeti ders alır diye düşünürken bakıyoruz almamışlar. Milletten umudunu kesmişler DEM'den bir umut bekliyorlar. Mustafakemalpaşa'da yaşanan olayda orada terörist başına yönelik başkan adayının hele hele bakanlık yapmış bir başkan adayını terörist başını temize çıkarmasını akıl tutulması olarak değerlendiriyorum. O insana terörist demeyeceksek insanların hakkına gireriz. Bebek katiline, onlarca askeri şehit edene demiyeceksek kime diyeceğiz terörsit diye. Ama Mustafakemalpaşa halkı bunun cevabını verecektir. 31 Martta bedelini ödetecektir. Üzülerek izledik. Ama halkımız görüyor bu kirli zihniyete dur diyecek ben inanıyorum." Dedi.

"YENİ BİR SEÇİMİN ÇALIŞMASI BİTEN BİR SEÇİMİN ERTESİ GÜNÜ BAŞLAR"

Ramazan ayında ilk defa seçime gittiğini ve farklı bir ortam olduğunu dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen "Bütün teşkilatımız 17 İlçede sahada, çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın bir sözü vardır. 'Yeni bir seçimin çalışması biten bir seçimin ertesi günü başlar' der. Son süreçte bu daha yoğun geçti. Tüm başkanlarımız lansmanlarını tanıttılar. Her seçim bir şölendir aslında bu güzel bir şey Allaha şükür bir tatsızlık olmadan ilerlemesi güzel. Türk halkı sandığına sahip çıkıyor yüzde 90'lar civarında. Amerika'da yüzde 50'leri bulunca iyi diyorlardı. Buda demek oluyor Demokrasiye sahip çıkıyor Türk halkı. Halkımız gene seçime gidecektir." İfadelerini kullandı.

"MUDANYA HALKI AK BELEDİYECİLİKLE YENİ BİR DÖNEME BAŞLAYACAĞINA İNANIYORUM"

Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin Yenilenen adaylar tanınırlık sağladı mı? sorusuna cevap veren Özen "Mudanya'da Gökhan kardeşimizin çslıştığını görüyoruz. Mudanya halkı AK belediyecilikle yeni bir döneme başlayacağına inanıyorum. Kayıp çok yıl var. Depremlerden çok bahsettiğimiz ve hayatımızdan çıkmak bilmeyen depremlerden bahsederken Mudanya belediyesi kendi makamını boşalttı. Kendi yerini sağlamlaştıramadıysan halkın oturduğu yeri nasıl sağlamlaştıracaksın?" dedi.

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