Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında resmen ilan etti

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Cumhur İttifakı'nın adayı benim

Seçimlerin önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacağını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, "Adaylık meselesini daha çok geçiştiremezsin. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayip Erdoğan."

Ya adayını ya da adaylığını açıkla

Sözlerinin devamında Kemal Kılıçdaroğlu'na 'adayını açıkla' çağrısı yapan Recep Tayyip Erdoğan, "Ya adayını açıkla ya adaylığını açıkla.''

Şimdiye kadar ülkeye ve millete hayrı dokunmadı

"İnanıyorum ki büyük ve güçlü Türkiye güneşinin ilk ışıklarının yükseldiği yer de burası olacaktır. Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor.

Bu şehrin milletvekili olmasına rağmen bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. Şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım.

O böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar da geldikçe onları da uygun olan yere Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz. Bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan yalandan vazgeçmeyen bu zatın bugüne kadar ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmadı.

Yönetime talip olmak sosyal medyada şaklabanlık yapmaya benzemez

Kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında ülkenin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor bunu da delikanlıca yapmak yerine sufle gerisinden dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Bizleri zaman zaman güldürmüyor eğlendirmiyor da değil. Ülkenin yönetimine talip olmak gece yarısı sosyal medyada şaklabanlık yapmaya benzemez

Bu işler havaya bakıp gezinmekle olmaz

Artık masa etrafından top çevirme adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti. Bu zata açık çağrıda bulundum. Kendisi iftiralarını sürdürerek yine topu taca atmaya çalıştı.

Buradan aynı davetimizi bir kez daha yapıyorum artık kaçak güreşmeyi bırak ipe un sermekten sürekli bahane üretmekten vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz."

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan

Adaylık meselesini daha çok geçiştiremezsin. Ha bire seçim tarihi belli olsun diyorsun. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan.

Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: Ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla

Az önce Efes 2022 Tatbikatı'nda sayın Devlet Bahçeli ile beraberdik. Sayın Devlet Bahçeli defalarca ismimi açıkaldı. Daha ne arıyorsun? 2023 seçimlerinde aday olmak için de can atıyorsun.

Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla. Siyaset yürek ve samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen yüreksiz, samimiyetsiz demektir.

Birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var

Ürktüğün, korktuğun bir durum varsa onu da çık açıkça söyle. Diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, hakimi gereğini yapacaktır.

Kökeninden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. AK Parti Türkiyesi herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal.

Çağrımızın tek gayesi ülkemizi bu tartışmadan bir an önce kurtarmak

Bizim için seçim meydanında karşımıza kimin çıkacağının ehemmiyeti yok. Biz karşımızdakine değil kendimize güvenerek bu mücadeleye giriyoruz. Çağrımızın tek gayesi ülkemizi bu tartışmadan bir önce kurtarmaktır. Bakalım bu sefer Bay Kemal nereye kaçacak, hangi bahaneye sığınacak.

Bay Kemal neredeydi? Turist gibi geldi, dolaştı

Biz kimin ne dediğine değil kendi işimize bakacağız. Son 20 yılda İzmir'e toplam 90 milyar tutarında yatırım yaptık. Bay Kemal'in Büyükşehir Belediyesi acaba ne yaptı İzmir'e? Yağmurlar yağdığında İzmir'i nasıl su basıyor görüyorsunuz.

Sağlıkta toplam 122 tesisi şehrimize kazandırdık. 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemizi inşallah bu yıl içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bundan tam 2 yıl önce yaşanan depremin ardından İzmir'in sokaklarında enkazdan enkaza koşuyorduk.

Bay Kemal neredeydi? Turist gibi geldi, dolaştı. Biz tüm ekibimizle buradaydık. Yılmaz Erbek apartmanındaki yavrularımızı, Rıza Bey apartmanında, Cumhuriyet sitesinde yitip giden canlarımızı biz unutmadık.

O gün İzmirlilere söz verdik. Önce çocuklarımızı kurtaracağız, sonra yuvalarını teslim edeceğiz. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden 741 bağımsız bölümden oluşan konutları depremzede kardeşlerimize teslim ettik.

Bayraklı'da yerinde dönüşümle yaptığımız konut ve işyerlerinin büyük kısmını tamamladık. Rezerv alanındaki 3657 konut inşaatı sürüyor. İnşallah yıl sonuna kadar tüm konutları İzmirli kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşayacağız.

Ama birileri hala kendi hizmet binalarını ne yapacaklarına daha karar veremiyor. İnşallah İzmirli kardeşlerimiz bu farkı görüyor ve herkesin notunu veriyor.

Şehrimize 4 Millet Bahçesi yapıyoruz. İstanbul - İzmir otoyolu sayesinde İstanbul'a 3.5 saatte varabilmenizi sağladık. Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunu, İzmir-Çeşme ayrımı Seferihisar-Selçuk-Kuşadası ayrımı yolunu, çevre yolu dahil Bergama-Soma-Akhisar yolunu 2023 yılında tamamlıyoruz.

İzmir-ankara YHT hattının yapımı devam ediyor. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik, kapasitesini arttırdık. İzmir'e 33 baraj inşa ettik, 8 baraj daha inşa ediyoruz. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar 7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Sizlerden bu eser ve hizmetleri her fırsatta İzmirlilerle paylaşmanızı istiyorum. Bu şekilde eser ve hizmet siyaseti ile istismar siyaseti arasındaki farkı İzmirlilere gösterebiliriz. İzmir'de bu defa önümüzdeki tabloya yakışır netice elde edeceğimize ben inanıyorum."