Recep Altepe, Bursa'da yerel seçim sürecini değerlendirdi

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Recep Altepe, Herkes Duysun ekranlarında Aylin Tekir moderatörlüğünde Gazeteci-Yazar Mesut Demir ve Mehmet Ali Ekmekçi'nin Bursa'daki yerel seçimlere dair sormuş olduğu soruları yanıtladı.OĞUZHAN OSMAN BİLGİN/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Recep Altepe, Herkes Duysun TV ekranlarında yaklaşmakta olan 31 Mart yerel seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

6 senelik aranın ardından tekrar Ak Parti içerisinde göreve döndüğünü ifade eden Recep Altepe, "Bu süreçte olabildiğince katkı sağlayacağız. Hem Bursa hem de Türkiye için hizmet edeceğiz. 45 yıllık bir siyasi birikimimiz var. Bu süreçte öncelikle Bursa'mıza katkı sunabilmek için ve ve ülkemizde belediyelerimize yön göstermek için elimizden geleceğiz yapacağız." dedi.

"YEREL YÖNETİCİLER ÇOK ÖNEMLİ"

Yerel yönetimlerin artık dünya da önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Recep Altepe, "Dünya da belediye başkanları ve yerel yöneticiler çok önemli. Artık şehirler yarışıyor. Yerelleşme sağlandığında kalkınmada beraberinde geliyor. Yerel yönetimler alanında ciddi reformlar yaptık Ak Parti olarak. İnşallah yeni reformlarında gelmesini bekliyoruz. Seçime 40 gün kadar bir zaman var. Bu sürede iyi oynayan kazanır." dedi.

Bursa önemli bir şehir ancak her şeyi belediyenin yapmasını beklemek de olmaz diyen Recep Altepe, "Bazı yerlerde kaynak bulamadık şeklinde söylemler mevcut. Biz de zamanında çok uğraştık. Bursa'da çok para üretiliyor. Bunun bir kısmı bile Bursa'ya yatırılsa Bursa ihya olur. Yerel yönetimin en baş görevlerinden birisi vatadanşın ekonomosi yani kent ekonomisini doğru idare etmektir. Şehrin ekonomisinin iyi olması için ulaşım, altyapı gibi alanlarda eksikliklerin tamamlanması lazım." dedi.

İL VE İLÇELERDE ANKETLERDE ÖNE ÇIKAN İSİMLERE GİDİLDİ

Ben göreve geldiğimde Bursa'da büyükşehir için aday belirleme süreci tamamlanmıştı diyen Recep Altepe, "Bu seçimde anketler öne çıktı. Çok risk alınmadı. Anketlerde öne çıkan isimler tercih edildi. 31 Mart'ta halkımız neyi takdir ederse o sonuç çıkacak. Muhalefet çok dağınık. Bu büyük bir avantaj. Muhalefet partilerinde bir istikrar yok. Seçimlerde muhalefetin iyi bir sonuç almasını beklemiyorum." dedi.

Recep Altepe siyasi ortamın yapıcı olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Siyasi partilerinin amacı amacı yerelde ve ülke genelinde hizmet etmek. Siyaset kavga yeri değil. Yapıcı olmak gerekiyor. Bu şehrim meclisindeysen şehre katkı vermek gerekiyor."

"BURSA BİR BAŞKENT VE TEK KİMLİĞİ OLMAZ"

Bursa dağından denizine kültür ve tarih olarak dolu bir şehir diyen Recep Altepe, "Cumhuriyetin ilk yıllarında özellike Balkanlardan gelenler Bursa'daki imkanları görünce bu bölgeye yerleştiler. Şu anda Bursa sanayi şehir kimliğine sahip. Bursa'nın imkanları nedeniyle sanayide bu alanda kuruldu. Şu anda en önemli kimliği sanayi olarak öne çıkmasına rağmen diğer alanlarda da Bursa önemli bir şehir." dedi.