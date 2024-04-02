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Rasim Arı’dan Nevşehirlilere mehter sürprizi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, seçimlerde verdiği sözü bu gece gerçekleştirecek Nevşehirliler bu gece sahura mehter marşları eşliğinde uyanacak
SİYASET 02.04.2024, 09:59
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, seçimlerde verdiği sözü bu gece gerçekleştirecek. Nevşehirliler bu gece sahura mehter marşları eşliğinde uyanacak.
Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 2020 yılında Belediye başkanlığı görevindeyken Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı’nı mahallelerde gezdirerek vatandaşları sahura mehter marşları eşliğinde uyandıran Rasim Arı, bu geleneği bu yılda sürdürecek. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde bu konuda Nevşehirlilere bir söz veren Arı, bu gece bir sürpriz yaparak Nevşehirlileri sahura mehter marşları eşliğinde uyandıracaklarını duyurdu.
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