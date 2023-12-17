Prof. Dr. Özdağ Ordu'da açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ordu’da yaptığı açıklamada, Trabzon'da Şeyh Sait isminin bulvara verilmesinin iptali için dava açacağını söyledi.ORDU (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ordu’da basın açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Ümit Özdağ: Zafer Partisi bütün anketlerin gösterdiği gibi yüzde 7 bandını aşmış ve yüzde 10’a doğru tırmanıyor. Bizim bu seçimlerde hedefimiz Türkiye genelinde yüzde 10’u aşmak. Bunun için de hem parti politikalarımızın çok doğru ve artık kamuoyu tarafından daha net algılanır olduğunu görüyoruz hem de her gittiğimiz yerde hakla yapmış olduğumuz temaslarda bu hedefimizin gayet gerçekçi ve siyasetin doğru okunmasından kaynaklanan bir hedef olduğunu tespit ediyoruz mutlulukla. Son 15 gün öncesine kadar Zafer Partisi’nin oylarının ağırlıkla arttığı bölgeler Marmara, Ege ve Akdeniz’di. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da seçimlerde aldığımız oyu koruyorduk. Şimdi Karadeniz ve İç Anadolu’da da memnuniyetle gördüğümüz bir yükseliş trendi içerisine partimiz girmiş bulunuyor. Önümüzdeki seçimlerde Türk halkı oy verirken iki hususu normal yerel seçimler dışında dikkate alıp değerlendirecek ve öyle oy verecek. Bunlardan birisi yerel seçimlerden sonra bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu Anayasa değişikliğinde Anayasanın ilk üç maddesi altmış altıncı maddesi yani Türk kimliğini belirleyen maddenin değiştirilmesi iktidarın hedefleri arasında. Zafer Partisi dışında Meclis’teki hiçbir partinin Anayasanın ilk dört maddesi altmış altıncı madde milli üniter laik devlet konusunda kesin kararlı bir tavır içerisinde olmadığı vatandaş tarafından algılanıyor ve Zafer Partisi’ne bu seçimlerde verilecek desteğin önemli bir bölümü de Anayasa değişikliği sürecinde Zafer Partisi’nin çok etkin bir muhalefet yapmasını beklemesi.

“235 BİN KİŞİYE SİZ HANGİ İSTİSNAYI YAPIYORSUNUZ?”

İkinci husus ise 13 milyon sığınmacı ve kaçak ülkemizde kalmaya devam ediyorlar, yenileri geliyor. Dün İçişleri Bakanı geçici koruma altına alınan sığınmacılardan 235 bin tanesine vatandaşlık verildiğini söyledi. Oysa istisnai vatandaşlık, geçici koruma altına alınanlar, yasa çok açık başvuru dahi yapmazlar vatandaşlığa. Yasayı çiğneyerek bunlara nasıl vatandaşlık verdiniz? Adı üzerinde istisnai vatandaşlık. Vatandaşlık aldığı taktirde Türkiye’ye ekonomik olarak, kültürel olarak, sosyal olarak büyük katı vereceğine inanılan yabancılara verilen adı üzerinde istisna durumundaki vatandaşlıktır. 235 bin kişiye siz hangi istisnayı yapıyorsunuz? Kendi ülkelerinde tutunamayıp buraya gelen bu insanlar hangi ekonomik, sosyal, kültürel katkıyı Türkiye’ye yapacaklar ki bunlara vatandaşlık verdiniz. Bakın, 235 bin rakamının doğruluğuna inanmıyoruz, daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu 235 binin içerisinde diğer uluslardan insanlara verilen vatandaşlıklar yok. Bunun için de gayrimenkul alıp Türkiye’de vatandaşlık alanlar yok. Durumun ne kadar vahim olduğu bir kez daha buradan görülüyor ve işte bunun da durmasını isteyen seçmen bu seçimlerde Zafer Partisi’ne oyunu verecek. Bu seçimde ilçeyi, ili almak için değil vatanımızı geri almak, Türkiye’yi geri almak için biz seçmenden oy istiyoruz. Bunu Ordu’da da yapacağız. Vatansever Orduluların da bu yaşanan rezalete Türkiye’nin işgali sürecinin önünün açılmasına tepki göstereceklerinden eminiz.

“TRABZON’DA ŞEYH SAİT İSMİNİN BULVARA VERİLMESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇACAĞIM”

Bu çerçevede bizce yapılmak istenen Anayasa değişikliğinin bir habercisi olarak Diyarbakır’da 12 km’lik bulvara Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne İngiliz emperyalizminin teşviki ile isyan eden ve genç cumhuriyetin Musul ve Kerkük’ü İngiliz işgalinden kurtarmak için yapmış olduğu hazırlıkları böylece engelleyen bir vatan haini Şeyh Sait’in ismi altını çizerek söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmek istenmiştir. Şeyh Sait ismini 12 km’lik bulvara veren kişi orada kayyım vali değildir. Bizzat Recep Tayyip Erdoğan’dır. Recep Tayyip Erdoğan bu ismi vermeden hiçbir kayyım vali bir vatan haininin ismini Diyarbakır’da bırakın 12 km’lik bir bulvara bir ara sokağa bile veremez. Bu kabul edilebilir değildir. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarını İngiliz işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan, milli mücadeleyi bastırmak için elinden geleni ardına koymayan Türk halkına ‘zavallı sürü’ diyen Vahdettin’in köşkünde kutlayan Erdoğan’ın bir vatan haininin ismini de Diyarbakır’da bulvara vermesi bizi hiç şaşırtmamıştır. Genel Merkez’de hukukçu arkadaşlar çalışıyorlar. Trabzon’da yapacağım işlerden bir tanesi Adliyeye gitmek ve idare mahkemesinde bu ismin verilmesini durdurmak için dava açmak olacak. Yok öyle! Şehirlerimiz kanına hakaret ettirtmeyiz.

ORDU ADAYLARIMIZ

Ordu’da aday belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki ilçede adaylarımızın isimlerini belirledik. Hem büyükşehirde hem de geriye kalan bütün ilçelerde aday çıkaracağız. Bütün Türkiye’de bütün ilçelerde iki il hariç Kars ve Iğdır, aday çıkarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yener Turan, bizim milletvekili adayımızdı. Şimdi, Altınordu ilçe belediye başkan adayımız. Kendisine başarılar diliyorum. Cem Aslantaş, Fatsa’dan adayımız. Diğer adaylarımızı da Şubat ayında Ordu’ya tekrar geldiğimiz zaman açıklayacağım. Şubat’ta tekrar Karadeniz ziyaretimiz olacak.