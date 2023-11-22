Son Dakika

Prof. Dr. Özdağ'dan tutuklu gazetecilere destek açıklaması

SİYASET 22.11.2023, 17:01
Prof. Dr. Özdağ'dan tutuklu gazetecilere destek açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türk Milliyetçilerine 1918-1922 arasında İstanbul’da işgal güçleri nasıl davranıyorlar ise günümüzde de Ankara’da öyle muamele edildiğini öne sürdü.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Sincan Kapalı Cezaevi önünde Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Eray Ertürk, Ajans Muhbir X hesabı yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas, Ambargo TV gönüllüsü Ramin Saeidi, Adem Enes Gezer, Ümit Yasin Perinçek, Murat Teker ve Serdar Sönmez’in devam eden tutuklulukları hakkında basın açıklaması yaptı.

"1918-1922 arasında işgalcilerin Türkiye’deki varlığına ve işgal rejimine itiraz etmek suçtu" diyen Genel Başkan Özdağ, "2023 yılında ise 13 milyon sığınmacı ve kaçağın Türkiye’de artarak ve ağırlaşarak devam eden varlığına itiraz etmek suç haline geldi. Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, hiçbir şiddete başvurmadan, sokağa dahi çıkmadan sosyal medyada 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istedikleri ve sığınmacılar için yılda 11 milyar dolar harcanmasına karşı çıktığı için sabaha karşı yapılan polis operasyonları ile evlerinden alındılar ve tutuklandılar. İki ayı geçti. Suçları ne? Yalan haber yaymak. Haberin yalan olduğuna kim karar veriyor? Neye göre yalan? Eğer İletişim Başkanlığına göre yalansa geçin onu. Halkı kin ve nefrete kışkırtma, bu vatanseverlerin attıkları tweetlerden yaptıkları haberlerden dolayı kim kin ve nefrete kapılmış ve hangi eylemi yapmış Ortada bir tane eylem yok" dedi.

İstanbul’da halkı yabancı temsilcilikleri basmaya teşvik eden kişiler hakkında çıkan olaylarda onlarca polis yaralanmasına, bir polisin kafatası kemiği çatlamasına rağmen iş yeri yakılıp yıkılmasına rağmen bu çağrıyı yapanla ilgili en ufak bir hukuki takibat yapılmadığını ifade eden Özdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hatay Araptır” diyen provokatör ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Savcı takipsizlik kararı verdi. Bakın, artık yapılan Türk milletine haksızlık boyutuna ulaşmıştır. Türk Milletinin hukukunu savunan vatanseverlere, Atatürkçülere, Türk Milliyetçilerine politik zulümdür. 2 aydır tutuklu olan arkadaşlarımız bu suçu işlemiş olsalardı ve ceza almış olsalardı yatacakları bu kadardı zaten. Yarın beraat edip dışarıya çıktıklarında nasıl bakacaksınız yüzlerine? Siz de biliyorsunuz ki tutukladığınız vatanseverlerin bu ülkeyi sevmekten başka suçu yok. Daha önce de söyledik; bizi bu politize hukuk operasyonlarıyla Türkiye’yi sevmekten, Türk Milletini sevmekten vazgeçiremezsiniz. Geri adım attıramazsınız. Susturmak mı istiyorsunuz? Öldürürsünüz. Ama susturamazsınız başka türlü. Bu ülkeyi sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Şu anda arkada Sincan Kapalı Cezaevinde yatan arkadaşlarımız da ülkelerini, içeride yatırdığınız için sevmekten vazgeçmeyecek. Daha fazla sevecek. Bundan sonra Zafer Partisi olarak bu konuyu sabırla bekledik. Her gün gündemde tutacağız. Göreceksiniz; her gün arkadaşlarımız için gösteri yapacağız. Türkiye’nin her yerinde yapacağız ta ki bu vatanseverleri hapishaneden dışarı çıkarana kadar"

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3