Son Dakika

Polat: Adıyaman’ın yeniden inşası için sahadayız

SİYASET 04.07.2023, 09:08
Polat: Adıyaman’ın yeniden inşası için sahadayız

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti'ni (İGC) ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Ziya Polat, seçimlerde başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, seçmenlere teşekkür etti.ADIYAMAN (İGFA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili adayı Ziya Polat, Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyelerine ziyaret ederek istişarede bulundu.

Ziyarette Adıyaman İGC'nin önemine değinerek yapılan çalışmalar hakkında konuşan Milletvekili Polat, "Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile Adıyaman'dan milletvekili adayı oldum. 5. sırada olmama rağmen var gücümüzle gece gündüz, köy köy, kapı kapı gezerek Allah’a çok şükür başarılı bir sonuç alarak oyumuzu artırdık. Çalışır gibi gözükmedim, gerçekten çalıştım. Malumunuz bir deprem sonrası seçime gittik, vatandaşlarımıza bizleri destekledikleri için de teşekkür ediyorum. Adıyaman’ın yeniden inşası ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hep sahadayım. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar AK Parti iktidarı var oldukça Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, milletvekillerimizin ve bürokratlarımızın gayreti ile memleketimizi eski halinden daha iyi bir konuma getireceğiz’ dedi. Evet, milletvekili seçilemedim ama Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Sakarya Bölge Müdürü olarak görev yaptığı süreç içerisinde her vatandaşına evini açtığını söyleyen İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Milletvekili Ziya Polat'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. "Ziya Bey Bölge Müdürlükleri görevinde kapısını çalan her vatandaşa evinin kapısına kadar açan bir insan" diyen Akbilek, "Hemşehrilerinin sorunlarını sıkıntılarını kendi derdi gibi gören kısacası derdimizle dertlenen bir bürokratımız kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Bizler cemiyet olarak her seçimde olduğu gibi sahayı analiz ederek çalışmaları yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz. Her zaman olduğu gibi bu seçimde de gelenek değişmeyerek sahanın atmosferini yerinde dinleyerek Ziya Bey 5'inci sıra milletvekili adayı değil de birinci sıra adayı gibi çalıştığını gördüğümüzü belirtmek isteriz. Ziya Bey Adıyaman'ın sevilen bir barokta ünvanını taşıdığını söylemeden geçmeyeceğim ve Ziya beyin acilen görev verilmesi gerekmektedir. Adıyaman'ın en çok ihtiyacının olduğu anda büyük görevler üstleneceğinden eminim. Bu anlamda kendisine başarılar dileyerek Adıyaman için elini değil gövdesini taşın altında koyacağından hiç şüphemiz yoktur. Önümüzdeki dönemlerde şehrin yeniden inşa edilmesi konusunda istifade edilecek bir isim bu isimlerinden değerini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25