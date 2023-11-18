Pendik'te MHP Rüzgarı

MHP Pendik İlçe Başkanlığı hergün bir mahallede Pendik'te vatandaşları ile buluşuyor.

Üç ay önce göreve gelen MHP Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya ve yönetim kurulu üyeleri tüm teşkilatı ile birlikte Pendik'i sokak sokak dolaşıyor.

İlçe Başkanı Kaya , gündüzleri esnaflar ile akşamları her mahallede üye ,teşkilat buluşmaları ve ev toplantıları ile kısa zamanda Pendiklilerin teveccühüne mazhar oldu.

MHP Pendik ilçe başkanlığı bir taraftan 31 Mart 2024 Seçimlerinde seçimi göğüsleyecek ve Belediyede MHP yi temsil edecek aday adaylarını siyasi kadrolarını belirleme başvuru ve çalışmalarını yürütürken bir taraftanda ssahada yönetim kurulu üyeleri , mahalle teşkilatları , kadın kolları ve tüm birimleri ile Cumhur İttifakının başarması üzere hedefe kitlenmiş durumda.

Genç dinamik ve başarılı bir yönetim kuruluna ve teşkilata sahip MHP Pendik İlçe Başkanlığı önümzdeki günlerde toplumun tüm sorunlarını çözmesi ve hizmet götürmesi konusunda daha büyük insiyatif ve sorumluklar alcağı gözlenmektedir.