Pazaryeri’nde AK Parti’den tam kadro toplantı

Bilecik'te AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim aday belirleme takvimini netleştirmesi sonrası haftalık olağan toplantısını tam kadro olarak gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Mayir Küçük başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Üyesi Alattin Emral, Belediye Meclis Üyeleri Selami Özdil, Erkan Karakaş, Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve parti yönetimi katıldı.

2024 Yerel Seçimleri öncesi Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı başvurusu hakkında gerçekleşen toplantıda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Küçük toplantı sonrası Pazaryeri ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı olarak, Genel Merkezin açıkladığı kriterler çerçevesinde aday adaylık başvuru sürecinin devam edeceğini söyleyerek, ilçede partisinin kadın kolları gençlik kolları ve parti yönetiminin 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalara başladığını aktardı.