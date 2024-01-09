Pazaryeri’nde AK Parti Kadınlara emanet

Bilecik'e bağlı Pazaryeri ilçesinde 31 Mart 2024 gerçekleşecek Yerel seçimleri için çalışmalarını hızlandıran AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanlığı vatandaşları evlerinde ziyaret edip destek istiyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Partinin eski ilçe başkanı İsmail Soydan’ın istifası sonra ilçede var la yok arasında kalan AK Parti Pazaryeri Teşkilatı 2024 Yerel Seçimlerinde Partinin Pazaryeri Belediye Başkan adayı netleşmeden ilçede Parti yönetimi tarafından hiçbir çalışma yapılmazken, seçim çalışmalarına Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve yönetimi şimdiden başladı.

AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanlığını 2021 yılından beri başarılı bir şekilde sürdüren Büşra Kanat ve yönetimi ilçedeki evlerde vatandaşları her gün ziyaret edip vatandaşlardan yerel seçimler için destek istemeyi sürdürüyor.

Pazaryeri'nde 2024 yerel seçimlerini 2019’da olduğu gibi kadınların tercihi belirleyecek diyen Başkan Kanat, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Kesir ‘in talimatları doğrultusunda Pazaryeri ilçemizde 2024 Yerel Seçim çalışmalarımızı ilçemizde başlattık. İlçe yönetimi arkadaşlarımızla birlikte ilçemizdeki vatandaşları ziyaret edip onların taleplerini dinleyip partimize 31 Mart Yerel seçimlerinde destek istedik. Pazaryeri ilçemizdeki seçimleri Kadınların tercihleri belirleyecek olan 2024 seçimleri her zaman olduğu gibi bu dönem de kadının sesi olacak. İlçemizdeki çalışmalarımızda bizlere destek veren Pazaryeri Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.