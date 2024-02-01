Pazaryeri Yeniden Refah ilk ismi açıkladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde siyasi partiler Belediye Başkan adayları netleştirmeye başladığı bugünlerde en sıcak ve net isimler Yeniden Refah Partisinden ilçe seçmenine açıklanmaya başlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Pazaryeri ilçe Teşkilatı 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için İl Genel Meclisi adayını Umut Eren olarak açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Sefer Uslu ilçenin genç isimlerinden Mali Müşavir Umut Eren’in 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde partisinin İl Genel Meclis Üyesi Adayı olarak duyurdu.

1988 Pazaryeri doğumlu olan Umut Eren, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Pazaryeri ilçesinde tamamladı.

Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünden 2010 yılında mezun olan Eren, 8. Yıl özel sektörde yönetici olarak çalıştıktan sonra 2018 yılında Pazaryeri ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosunda Pazaryeri ilçesinde faaliyetine devam ediyor.