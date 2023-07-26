Pazaryeri Yeniden Refah İlçe Başkanı istifa etti

Yeniden Refah Partisi Bilecik Pazaryeri İlçe Başkanı Orhan Mergen görevinden istifa ettiğini duyurdu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi olan ve 2019’da partisinin kurultayında ilçe başkanı seçilen Orhan Mergen ilçe başkanlığından istifa etti.

İstifa gerekçesini işi gereği yurt dışında çalışmasından dolayı olduğunu belirten Orhan Mergen, 2019 yılından beri kurucu üyesi olduğum ve ilçede Başkanlığını yürüttüğü Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığı'ndan yurtdışında çalışmasından ötürü istifa ettiğini duyurdu.

Bu istifanın Yeniden Refah Partisinden bir ayrılık olmadığını vurgulayan Mergen, bundan sonra da aynı heyecanla partisinin çatısı altında Genel Başkan Dr. Muhammed Fatih Erbakan'ın kararları doğrultusunda Pazaryeri yönetiminde yer alacağını ve partisine destek vereceğini söyledi.