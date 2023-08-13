Pazaryeri'nde Yeniden Refah'ın A Takımı belli oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından Pazaryeri ilçe başkanı olarak görevlendirilen Sefer Uslu ilçe teşkilatının yönetim kadrosunu açıkladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Partisinin yeni yönetim listesini açıklayan Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Sefer Uslu, yurt dışında çalışmasından dolayı istifa eden eski ilçe başkanı Orhan Mergen ve yönetimine partisine vermiş olduğu hizmet ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Açıkladığı liste ile Yeniden Refah Partisi Pazaryeri ilçe teşkilatı olarak partisine ve Pazaryeri ilçesine her türlü hizmet için çalışacaklarını ifade eden Başkan Uslu, yeni yönetimdeki arkadaşlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından Pazaryeri İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Sefer Uslu’ya ilk hayırlı olsun ziyareti ise AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Mayir Küçük ve MHP Pazaryeri ilçe Başkanı Haluk Filiz’li den geldi.