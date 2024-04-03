Pazaryeri'nde rakiplerine fark atan kadın muhtar güven tazeledi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 72 seçmenli üç adayın yarıştığı köy muhtarlığında kadın muhtar rakiplerine fark atarak güven tazeledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2022 yılında muhtar eşinin görevden alınması ile yapılan ara seçimlerde muhtar seçilen Sabriye Demir, 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerde güven tazeleyip tekrardan köy muhtarı oldu.

72 seçmenin bulunduğu Burçalık Köyü'nde 3 kişi muhtarlık için yarıştı. Kurulan sandıkta 66 kişi oy kullanırken rakiplerine büyük fark atan Sabriye Demir aldığı 39 oyla köye tekrardan muhtar seçildi.

Burçalık Köyü'nde diğer muhtar adayları Mesut Şen 14, Osman Üvvüt ise 10 oy aldı.