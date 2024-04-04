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Pazaryeri'nde ilk kadın meclis üyesi mazbatasını aldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilk kadın meclis üyesi Büşra Kanat mazbatasını aldı
SİYASET 04.04.2024, 09:26
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilk kadın meclis üyesi Büşra Kanat mazbatasını aldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilkkez bir kadın meclis üyesi olarak seçilirken AK Parti'den Pazaryeri Belediyesi Meclis Üyesi olan Büşra Kanat mazbatasını Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve partililer ile birlikte Bozüyük Adalet Sarayında düzenlenen törenle aldı.
4 yıldan beri AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanlığını sürdüren Büşra Kanat, "Pazaryeri ilçesine hizmet etmek için hazır olduğunu ifade edip, Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.
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