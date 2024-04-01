Pazaryeri ikinci kez Zekiye Tekin dedi

Yerel Seçimlerde Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sonuçlanırken AK Parti Pazaryeri Belediye Başkan Adayı Zekiye Tekin kesin olmayan sonuçlara göre yenidenPazaryeri Gündem / BİLECİK - 31 Mart Yerel Seçimleri Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sonuçlanırken AK Parti Pazaryeri Belediye Başkan Adayı Zekiye Tekin kesin olmamış sonuçlara göre tekrardan Belediye Başkanı seçildi.

İlçe Merkezinde 17 sandıkta oy kullanılması sabah 8’de başlarken 3.735 seçmen oy kullandı.

AK Parti Adayı Zekiye Tekin aldığı %30.21’lik oy oranı ve 1103 oyla tekrardan Pazaryeri Belediye Başkanı seçilirken Zekiye Tekin’e ilk tebrik yine ilçe kadınlarından geldi.

Parti Binası önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Zekiye Tekin, ilçe kadınları ve partililerle Pazaryeri sokak ve caddelerinde meşalelerle yürüdüler.

Belediye başkanı seçilen Zekiye Tekin, 5 yıl olduğu gibi bu beş yıl da hiçbir kimseyi ayırmadan hiçbir siyasi görüş farklılığı yaratmadan birlik beraberlik içinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum dedi.